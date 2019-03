Tav | Salvini | “Se ne riparla lunedì | niente vertici Cambiato idea su crisi? Niente di

Salvini Si Tav - follower in rivolta : 'Matteo non puoi far cadere il governo' : Matteo Salvini + Aggiungi a My Home Politica + Aggiungi a My Home M5S + Aggiungi a My Home Annuncio 'Matteo trova un accordo con Luigi per favore' Più duro, invece, si dimostra Mauro P. secondo il ...

Luigi Di Maio ricatta Matteo Salvini sulla Tav : pronto a votare contro sul caso Diciotti : Lo scontro nel governo sulla Tav Torino-Lione è rapidamente degenerato in un clima da ricatto politico tra grillini e leghisti, con il caso Diciotti riemerso pericolosamente a minare la tenuta dell'esecutivo. Solo nelle ultime ore, Matteo Salvini ha ribadito di voler "andare fino in fondo" perché il

Matteo Salvini non fa il permaloso : "Io irresponsabile? Di Maio parlava ai suoi". Avanti la Tav e il Governo : Matteo Salvini non fa il permaloso dinanzi a Luigi Di Maio che lo ha definito "irresponsabile", chiede "buon senso" all'alleato, respinge la corte di Silvio Berlusconi, ma rinnova con forza la richiesta che lunedì partano i bandi per la Tav. Così parla ai microfoni di Rtl 102.5:"Il treno è più veloce? Più sicuro? Inquino meno? Questa alta velocità la vogliono gli imprenditori, la vogliono gli operai, non ...

Tav - Salvini è pronto alla crisi di Governo : <br> "Non cambio idea" : Forse siamo arrivati alla resa dei conti. Sulla Tav si gioca il futuro politico del Governo e del Movimento 5 Stelle. Ieri sera il leader della lega ha sganciato la prima bomba sul Governo, minacciando la crisi: "Se qualcuno mi dice che non servono i treni, anch'io vado fino in fondo, se devo andare fino in fondo, vado fino in fondo. Siamo in due a dire di 'no', vediamo chi ha la testa più dura. Sono abituato ad andare fino in fondo. Voglio ...

Tav - guerra Di Maio-Salvini. Luigi : non posso fallire. M5S avvisa Matteo sulla Diciotti : Mercoledì notte, Palazzo Chigi. Luigi Di Maio, camicia un po' sbottonata e senza cravatta d'ordinanza, dice a Matteo Salvini: «Se perdo questa partita non c'è...

Tav - Salvini risponde a Di Maio : “Io irresponsabile? Parlava ai suoi”. Poi rassicura : “Questo governo andrà avanti” : La decisione sui nuovi bandi dell’Alta Velocità Torino-Lione va presa entro lunedì e, all’indomani delle polemiche per il discorso del premier Conte sull’opportunità di ridiscutere i criteri di finanziamento dell’opera con Francia e Unione Europea, il vicepremier Matteo Salvini ha cercato di allentare le tensioni all’interno del governo rispondendo alle parole dell’altro vicepremier, Luigi Di Maio, che giovedì sera ...

