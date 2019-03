Tav | Ponti la boccia nell’analisi per il governo ma la promuove nello studio europeo

vanityfair

(Di venerdì 8 marzo 2019) In 15 mila a Torino per dire Sì alla TavIn 15 mila a Torino per dire Sì alla TavIn 15 mila a Torino per dire Sì alla TavIn 15 mila a Torino per dire Sì alla TavIn 15 mila a Torino per dire Sì alla TavIn 15 mila a Torino per dire Sì alla TavIn 15 mila a Torino per dire Sì alla TavIn 15 mila a Torino per dire Sì alla TavIn 15 mila a Torino per dire Sì alla TavIn 15 mila a Torino per dire Sì alla TavMa gli esperti promuovono ono la Tav? In base a unosegreto della Commissione Europea, un documento riservato di 116 pagine di cui ha parlato, per la prima volta, giovedì sera il tg di La 7, l’opera avrebbe ricadute molto positive. Fra i firmatari dello, però, c’è anche la Trt trasporti e territorio, società di cui è presidente Marcoche, chiamato dalad analizzare i costi e i benefici del progetto, aveva dato il suo parere negativo. Insomma, dal professore la ...

chedisagio : La società di Marco Ponti, l'ingegnere che ha presieduto l'analisi costi/benefici sulla Tav dandone un parere forte… - AlessiaMorani : Tav, scoop del Tg di Mentana: lo studio segreto Ue che la promuove ma è firmato dalla società di Ponti -… - pinapic : La società di #Ponti firma uno studio sulla #TAV commissionato dall'Unione Europea che promuove l'alta velocità. L… -