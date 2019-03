Tav | La7 rivela studio inedito Ue a sostegno dell’Alta Velocità firmato da società di

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) “Ho fatto analisi per Ocse, Commissione europea, banca mondiale, credo di non essere uno schiavo di Toninelli”. Il professor Marco Ponti, coordinatore della commissione che ha curato l’analisi costi-benefici per la Torino-Lione su cui si basa la bocciatura dell’opera da parte del ministro dei Trasporti e di tutto il Movimento 5 stelle, difende così il suo lavoro nel corso della trasmissione di Canale 5 Mattino Cinque. Nelle ultime ore però è emerso che la suahainsieme ad altri ricercatori di varie nazionalità anche unoriservato alla Commissione Europea in cui si promuove l’Alta. “The impact of TEN-T completion on growth, jobs and the environment“, questo è il titolo del documento di 118 pagineto in esclusiva dal Tg La7 in un servizio di Frediano Finucci, in cui si sottolineano i vantaggi del corridoio ...

