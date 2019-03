Tav | la società di Ponti firma lo studio segreto Ue che la promuove Il professore | «Non

Tav - in esclusiva il documento integrale della società di Ponti favorevole all'opera : Il presidente della Trt Trasporti e Territorio nella sua relazione per Toninelli boccia la Torino-Lione, ma lo studio dei tecnici che lavorano per lui va in direzione opposta. Ecco il documento integrale in eslcusiva

Tav - studio segreto Ue la promuove : è firmato anche dalla società di Ponti : Uno studio segreto Ue di 116 pagine che promuove la Tav ed è firmato dalla società di Ponti, il presidente della Commissione che in Italia ha bocciato di fatto il progetto dell’Alta velocità Torino Lione. Del documento riservato ha dato notizia ieri sera il TG di LA7...

Tav - La7 rivela studio inedito Ue a sostegno dell’Alta Velocità firmato da società di Ponti. “Non è analisi costi-benefici” : “Ho fatto analisi per Ocse, Commissione europea, banca mondiale, credo di non essere uno schiavo di Toninelli”. Il professor Marco Ponti, coordinatore della commissione che ha curato l’analisi costi-benefici per la Torino-Lione su cui si basa la bocciatura dell’opera da parte del ministro dei Trasporti e di tutto il Movimento 5 stelle, difende così il suo lavoro nel corso della trasmissione di Canale 5 Mattino Cinque. Nelle ...

Tav - in esclusiva il documento integrale della società di Ponti favorevole all'opera : Il presidente della Trt Trasporti e Territorio nella sua relazione per Toninelli boccia la Torino-Lione, ma lo studio dei tecnici che lavorano per lui va in direzione opposta. Ecco il documento integrale in eslcusiva

Tav - la società di Ponti firma lo studio dell'Unione Europea che promuove l'alta velocità : L'analisi riservata della Commissione Europea sottolinea i benefici: risparmi di tempo notevoli per trasporto passeggeri e merci e una forte ricaduta occupazionale. Fonti del Mit minimizzano

Tav : la società di Ponti ha firmato uno studio Ue che la promuove : Di ricerche che sostengono che fare la Tav porterà benefici economici, occupazionali e ambientali ne girano tantissimi. Nei cassetti della Commissione Europea c'è però uno studio riservato che ...

Tav : la società che gestisce i lavori prende tempo : La Telt ha deciso ieri all'unanimità un breve rinvio della pubblicazione dei bandi di gara da 2,3 miliardi di euro, necessari per affidare i lavori del tunnel di base

Tav - in audizione Ponti sotto accusa : l’analisi punto per punto. “E’ in conflitto” (per la società che gli vale 200 € al mese) : “Ponti negli ultimi dieci anni, gennaio 2009-dicembre 2018, ha incassato da TRT per remunerazioni e dividendi poco meno di 24.000 euro. Non riceve né ha mai ricevuto alcuna remunerazione come presidente e non ha nessuna funzione operativa all’interno della società”. A parlare così è Silvia Mafii, amministratore delegato della società Trasporti e Territorio (Trt Srl) fondata da Marco Ponti, il capo della commissione ministeriale che ha bocciato ...