Tav | la società di Ponti firma lo studio dell' Unione Europea che promuove l' alta velocità

Tav - in audizione Ponti sotto accusa : l’analisi punto per punto. “E’ in conflitto” (per la società che gli vale 200 € al mese) : “Ponti negli ultimi dieci anni, gennaio 2009-dicembre 2018, ha incassato da TRT per remunerazioni e dividendi poco meno di 24.000 euro. Non riceve né ha mai ricevuto alcuna remunerazione come presidente e non ha nessuna funzione operativa all’interno della società”. A parlare così è Silvia Mafii, amministratore delegato della società Trasporti e Territorio (Trt Srl) fondata da Marco Ponti, il capo della commissione ministeriale che ha bocciato ...