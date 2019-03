ESCLUSIVA Sen. Leone - M5S - : "Tav? Il Governo reggerà perché ben bilanciato dal premier Conte" : ...lunga può provocare una spaccatura importante in questo Governo? Per quanto riguarda la Tav ritengo che il potenziamento infrastrutturale sia una delle priorità del nostro Paese per la sua economia e ...

Tav - in esclusiva il documento integrale della società di Ponti favorevole all'opera : Il presidente della Trt Trasporti e Territorio nella sua relazione per Toninelli boccia la Torino-Lione, ma lo studio dei tecnici che lavorano per lui va in direzione opposta. Ecco il documento integrale in eslcusiva

ESCLUSIVA Sen. Rampi - PD - : "La Tav si deve realizzare - la Quota 100 e reddito di cittadinanza un gran pasticcio" : Il 'decretone' Quota 100 e reddito di cittadinanza sono davvero una misura positiva per l'economia del Paese? Non lo sono per nulla purtroppo. Sono un grande pasticcio tra politiche importanti come ...

Sky Sport Europa League OtTavi Andata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Dopo la due giorni di Champions, torna l'edizione 2018/19 dell’Europa League, visibile interamente solo su Sky fino al 2021. Ogni giovedì sui canali Sport e Calcio di Sky tutte le partite delle squadre italiane ancora in corsa, Inter e Napoli, oltre alle migliori di giornata, nei due diversi orari, 18.55 e...

Sky Sport Champions OtTavi #3 - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti #PortoRoma : Con la prima settimana del ritorno degli Ottavi di finale torna su Sky Sport la nuova UEFA Champions League, che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky Sport, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. Borussia Dortmund-Tottenham, martedì 5 marzo ore 21 - Il risultato dell'andata dà un grande vantaggio al Tottenham, che a Wembley ha...

Grillo : "Il razzismo? Problema esclusivamente mediatico". Sulla Tav : "Non va fatta" : Piuttosto che cacciare i mafiosi della politica, offre a quella stessa vecchia politica alibiri per rifarsi l'ennesimo lifting. Terreno di coltura ideale per i frou frou piddini e berlusconiani: ...

Sky Sport Champions OtTavi #2 - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Con la prima settimana degli Ottavi di finale torna su Sky Sport la nuova UEFA Champions League, che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky Sport, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. Lo spettacolo della Champions League da vivere...

[L'esclusiva ] Lega e M5s sempre più distanti sulla Tav - Salvini : "L'analisi costi-benefici non mi ha convinto" : Anche dopo l'analisi costi-benefici pubblicata dal ministero dei trasporti le due anime del governo giallo-verde non riescono a mettersi d'accordo 14 febbraio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Sky Sport Champions OtTavi #1 - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti #RomaPorto : Con la prima settimana degli Ottavi di finale torna su Sky Sport la nuova UEFA Champions League, che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky Sport, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. Ad aprire il tutto, ci...

Tav - le telecamere di 'Mattino Cinque' in esclusiva nel tunnel in costruzione sul fronte francese : A Saint-Martin-de-la-Porte, in Francia, è in costruzione il tunnel della Tav per la Torino-Lione. Le telecamere di "Mattino Cinque" sono entrate in esclusiva nel cantiere per constatare lo stato dei ...

ESCLUSIVA Sen. Ortis - M5S - : "La Tav? Opera faraonica che non porta benefici alla cittadinanza. Renzi e Berlusconi? Due macchiette" : ... ponti, strade e ferrovie del nord Italia, evitando altri terribili incidenti e aprendo centinaia di cantieri che faranno realmente ripartire l'economia. Intervista al Senatore Ortis , Movimento 5 ...

ESCLUSIVA Sen. Ortis - M5S - : "La Tav? Opera faraonica che non porta benefici alla cittadinanza. Renzi e Berlusconi? Due macchiette" : ... ponti, strade e ferrovie del nord Italia, evitando altri terribili incidenti e aprendo centinaia di cantieri che faranno realmente ripartire l'economia. Intervista al Senatore Ortis, Movimento 5 ...

ESCLUSIVA Sen. De Poli - UDC - : "Tav? Favorevoli alla sua realizzazione. Macron attacca Salvini e Di Maio? Pensi ad altro" : Da una parte c'è il centrodestra che è per il Sì alle infrastrutture e alla crescita, dall'altra c'é la Politica dei No alle opere e agli investimenti. Come commenta le dichiarazioni del Presidente ...

ESCLUSIVA Sen. De Poli - UDC - : "Tav? Favorevoli alla sua realizzazione. Macron attacca Salvini e Di Maio? Pensi ad altro" : Da una parte c'è il centrodestra che è per il Sì alle infrastrutture e alla crescita, dall'altra c'é la Politica dei No alle opere e agli investimenti. Come commenta le dichiarazioni del Presidente ...