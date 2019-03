Tav | Di Maio | “La Lega ha messo in discussione il governo | un paradosso C’è troppo da

Tav - Di Maio contro Salvini : «Governo in gioco - serve serietà». Ma lui rimanda a lunedì : Non si placa la tensione sulla Tav all'interno del governo. «Sono rimasto molto interdetto», dice Di Maio dopo il muro alzato da Salvini a qualsiasi ipotesi di stop alla Torino-Lione....

Tav - Di Maio : 'M5s non cambia idea su Diciotti - no a mercimoni' : Il M5s non cambierà il suo atteggiamento sul caso Diciotti viste le difficoltà a raggiungere un accordo con la Lega sulla Tav. E' il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, a smentire l'ipotesi di uno ...

Tav - Di Maio : "No prove di forza - chiedo lealtà" : La questione ora è politica, non tecnica. Se c'è accordo si fa tutto ". "L'analisi costi-benefici ha confermato che" dietro il no Tav dei 5 Stelle "non c'era un motivo ideologico, ma un fondamento ...

Tav : Di Maio attacca Salvini - "Da irresponsabili mettere a rischio il governo" : Duro attacco di Di Maio a Salvini, impegnati in un duro braccio di ferro sulla Tav: “Sono davvero sbalordito da questa minaccia di crisi di governo che viene da Salvini”, ha detto il vicepremier M5s. “Il movimento cinque stelle è compatto. Questo è un momento in cui ci sono milioni di italiani che aspettano di essere risarciti perché truffato dalle banche, ed altri attendono il reddito di cittadinanza. E Salvini minaccia una crisi di ...

Tav - Luigi Di Maio : "Non mi si può dire ci rivediamo lunedì" : "Non si possono vincolare i soldi degli italiani se non si arriva prima a una decisione". Lo ripete più volte Luigi Di Maio nel corso della conferenza stampa sulla Tav a Palazzo Chigi. Il vicepremier vuole che la discussione sul tema prosegua in queste ore. Nessun rinvio a lunedì, come aveva chiosato Matteo Salvini. Di Maio nasconde il disappunto per le parole pronunciate poche ore prima dall'alleato di governo e si dice interdetto ...