Tav | Di Maio | «Io interdetto dalla Lega che ha messo in discussione il governo»

Tav - Luigi Di Maio : "Non mi si può dire ci rivediamo lunedì" : "Non si possono vincolare i soldi degli italiani se non si arriva prima a una decisione". Lo ripete più volte Luigi Di Maio nel corso della conferenza stampa sulla Tav a Palazzo Chigi. Il vicepremier vuole che la discussione sul tema prosegua in queste ore. Nessun rinvio a lunedì, come aveva chiosato Matteo Salvini. Di Maio nasconde il disappunto per le parole pronunciate poche ore prima dall'alleato di governo e si dice interdetto ...

Di Maio : Tav - Lega mette in forse governo : 15.32 "Siamo qui per parlare di un tema che mi ha lasciato piuttosto interdetto: il fatto che non noi,ma la Lega ieri abbia messo in discussione il governo Legandolo al tema Tav". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, capo politico del M5S, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Un'opera che non sta in piedi",dice Di Maio. "Non siamo contro l'Alta velocità e le infrastrutture italiane. Abbiamo commissionato una analisi ...

Tav - Luigi Di Maio : "Sono rimasto interdetto quando la Lega ha messo in discussione il governo" : "Sono rimasto interdetto del fatto che la Lega abbia messo in discussione addirittura il Governo, Legandolo alla Torino Lione". È la prima replica di Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, alle parole di Matteo Salvini, che ha rinviato a lunedì il confronto sulla Tav, prendendo la via di Milano. "Abbiamo commissionato l'analisi costi-benefici che ha confermato che la ridiscussione del progetto non era ideologica, ma ...

Tav - Luigi Di Maio a Salvini : “Irresponsabile mettere in discussione il governo” : Il vicepresidente del Consiglio e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, convoca una conferenza stampa a Palazzo Chigi e torna sulla questione della Tav e sul braccio di ferro interno al governo: "Credo sia da irresponsabili mettere in discussione il governo su un passaggio marginale ma coerente che è quello di dire che lunedì non impegniamo soldi".Continua a leggere

Tav - Dagospia : "Cosa ha garantito Matteo Salvini. L'opera si farà" - Luigi Di Maio leader finito : Che sarà, di questa Tav? Il contesto è noto: Matteo Salvini minaccia la crisi di governo, Luigi Di Maio si impunta e non vuole cedere, nel nome della decrescita infelice tanto cara ai grillini. Il futuro dell'esecutivo non è mai stato così incerto quanto lo è oggi, in un diluvio di dichiarazioni inf

Salvini : 'Io irresponsabile? Di Maio parlava ai suoi. I bandi per la Tav devono partire' : Lo scontro sulla Torino-Lione porta l'Esecutivo giallo-verde vicinissimo al punto di rottura, dopo le perplessità sull'opera espresse dal premier Conte e il braccio di ferro tra i due vice. Il leader ...

Tav - Lega e 5 Stelle lontani. Di Maio “Vertice infruttuoso è tosta - ci riproveremo” - Salvini : “Voglio sbloccarla no bloccarla!” : Altre 48 ore di tempo per sbloccare la situazione, il vertice prolungato fino a tarda notte non ha portato ad una risoluzione. Lega e 5 Stelle distanti «Saranno necessari ulteriori incontri non essendoci un accordo finale»: all’indomani del vertice di governo notturno sull’alta velocità Torino-Lione la situazione nell’esecutivo rimane aggrovigliata. Uno stallo prolungato che somiglia … Continue reading TAV, Lega e 5 Stelle lontani. Di Maio ...

Salvini-Di Maio - il finto stallo sulla Tav (che andrà avanti) : Per spiegare il corpo a corpo di queste ore tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte è ricorso all'immagine dello stallo. Ma nel caso Tav non è così perché al di là delle dichiarazioni belligeranti dei due leader di M5s e Lega, la clessidra non è stata fermata...