Tav | Di Maio | Interdetto da Salvini

Tav - Di Maio : 'M5s non cambia idea su Diciotti - no a mercimoni' : Il M5s non cambierà il suo atteggiamento sul caso Diciotti viste le difficoltà a raggiungere un accordo con la Lega sulla Tav. E' il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, a smentire l'ipotesi di uno ...

Tav : Di Maio attacca Salvini - "Da irresponsabili mettere a rischio il governo" : Duro attacco di Di Maio a Salvini, impegnati in un duro braccio di ferro sulla Tav: “Sono davvero sbalordito da questa minaccia di crisi di governo che viene da Salvini”, ha detto il vicepremier M5s. “Il movimento cinque stelle è compatto. Questo è un momento in cui ci sono milioni di italiani che aspettano di essere risarciti perché truffato dalle banche, ed altri attendono il reddito di cittadinanza. E Salvini minaccia una crisi di ...

