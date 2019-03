Tav | Di Maio | “Di Maio | “Salvini minaccia crisi? Irresponsabile” E Castaldo | “Noi

Matteo Salvini - diktat a Luigi Di Maio sulla Tav : "Non mollo finché campo" : Colpo su colpo. Dopo le schermaglie di giovedì sera, Matteo Salvini ribadisce la sua posizione, nettissima, sulla Tav. L’Alta velocità, ha sottolineato in un'intervista a Rtl, "la vuole la maggior parte degli italiani. Dobbiamo essere collegati con la Francia e con il resto dell’Europa". E ancora: "

Tav - Salvini : io irresponsabile? Di Maio parlava ai suoi : "Nel contratto c'è la revisione dell'opera che è giusta, si possono tagliare spese, strutture, è giusto chiedere più contributi all'Europa e alla Francia. Non si può fermarla e conto che il buon senso ...

Sergio Mattarella - perché è il migliore alleato di Matteo Salvini nel caos-Tav : Luigi Di Maio spacciato : Caos Tav. Caos assoluto, con il governo appeso a un filo. Matteo Salvini minaccia la crisi, Luigi Di Maio gli dà dell'irresponsabile. In tutto ciò il premier Giuseppe Conte ha gettato la maschera e si è apertamente schierato con i grillini. Tutto, ora, è possibile. Ad osservare preoccupato la situaz

Tav - guerra Salvini-Di Maio. Luigi : non posso fallire. M5S avvisa Matteo sul voto sulla Diciotti : Mercoledì notte, Palazzo Chigi. Luigi Di Maio, camicia un po' sbottonata e senza cravatta d'ordinanza, dice a Matteo Salvini: «Se perdo questa partita non c'è...

Tav - tensione tra Salvini e Di Maio. Francia : 'Aperti a discussione' - : "Sono pronto ad andare fino in fondo", avverte il ministro dell'Interno. Minacciare una crisi di governo "è un comportamento irresponsabile", risponde l'altro vicepremier. Conte: "Forti dubbi" sull'...

Tav - Matteo Salvini : "Tiro dritto - si va a casa". Luigi Di Maio insulta : "Irresponsabile" : La decisione finale ancora non c'è. Il premier Giuseppe Conte chiede ancora un supplemento di riflessione. «Scioglieremo la riserva lunedì, dateci tempo». Ammette che sui bandi da lanciare fra tre giorni, pena il venir meno di 300 milioni di finanziamenti europei, «c' è oggettivamente uno stallo». P

Tav - scontro totale Di Maio-Salvini"Governo a un passo dalla crisi" : scontro Lega-M5s sulla Tav. Salvini: "Se vanno fino in fondo ci vado anche io". Di Maio: "Irresponsabile". Si rischia la crisi di governo Segui su affaritaliani.it

Tav della discordia - Governo sull'orlo della crisi : botta e risposta Salvini-Di Maio : Nonostante le smentite di facciata dei giorni scorsi, era chiaro a tutti che la partita della TAV fosse finita su un binario decisamente scomodo e pericoloso. Una situazione di stallo che sembra ...

Tav - Conte sposa la linea Di Maio. E il governo va verso la crisi : Si chiude con un botta e risposta durissimo la giornata più nera del governo giallo-verde. Con Salvini che in tv insiste a dire che la Tav si farà a tutti i costi e Di Maio che lo definisce «un irresponsabile». Una giornata girata politicamente sulla forte presa di posizione di Conte a sostegno delle ragioni dei grillini. «Ho forti dubbi sulla conv...

Tav - GOVERNO A RISCHIO/ Il no di Conte & Di Maio è un regalo a Berlino : Ieri, in una surreale conferenza stampa, Conte ha detto di essere contrario alla Tav. Il paradosso è che il no di M5s è un clamoroso regalo alla Germania

Tav - Di Maio va allo scontro : Salvini minaccia la crisi di Governo : Dopo un vertice di Governo finito con una fumata nera il premier Conte convoca una conferenza stampa. Di Maio difende a...

Tav - scontro M5S-Lega. Salvini : «Vado fino in fondo». Di Maio : «E' un irresponsabile» : Giuseppe Conte ha «forti dubbi» che l'Italia «abbia bisogno» della Tav. Il presidente del Consiglio si sbilancia per il No: se il cantiere dovesse partire subito, si...

Tav - Salvini minaccia crisi di governo. Di Maio : “Comportamento irresponsabile” : E' disposto a provocare la crisi di governo sulla Tav? "Se qualcuno mi dice che non servono i treni, anch'io vado fino in fondo". Cosi' il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenendo a 'Dritto e Rovescio'. - "Faro' di tutto perche' il governo non cada", ha pero' aggiunto Salvini. - Salvini ha anche detto che "per quello che mi riguarda la Tav si fa. Se ho speso i soldi degli italiani per fare un buco nella montagna, nessuno mi convincera' ...

Tav - scontro M5S-Lega. Salvini : 'Vado fino in fondo'. Di Maio : 'E' un irresponsabile' : Giuseppe Conte ha 'forti dubbi' che l'Italia 'abbia bisogno' della Tav. Il presidente del Consiglio si sbilancia per il No: se il cantiere dovesse partire subito, si 'batterebbe' contro. Nelle ore più ...