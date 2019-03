Tav | De Luca | “Analisi costi-benefici è demenziale Questo non è un governo ma un circo

Soleil d’accordo con Luca : Kaspar e Bettarini cambiano le carte in Tavola : Soleil Sorge sorride e ride con Luca Vismara all’Isola dei Famosi: Kaspar Capparoni crea il caos Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini cambiano completamente le carte in tavola all’Isola dei Famosi. Il loro ritorno a Playa Uva sembra destabilizzare non poco gli animi del resto del gruppo. In particolare, nel corso del daytime del 7 marzo, […] L'articolo Soleil d’accordo con Luca: Kaspar e Bettarini cambiano le carte in ...

Isola dei Famosi 2019 - otTava puntata : fuori Jeremias. Al televoto Aaron - Ghezzal e Luca : Alessia Marcuzzi - ottava puntata Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 si avvia verso le decisive battute finali con l’ottava puntata. Qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto dell’ottava ...

Autonomia - De Luca ora prende tempo : 'Mi siedo al Tavolo' : Una lettera di appena due pagine al premier Conte e alla ministra per gli Affari regionali Erika Stefani per formalizzare la richiesta di Autonomia. È la mossa del governatore De Luca per prendere ...

Tav - De Luca : “Si riaprano i manicomi. Team esperti presieduto Ponti - uno con una immagine improbabile” : “Qual è la cosa più urgente oggi? La riapertura dei manicomi. E’ assolutamente urgente, qui abbiamo gente furiosa che impazza nelle istituzioni. L’analisi costi-benefici sul Tav è stata preparata da un gruppo di lavoro presieduto da un signore che si chiama Ponti. A vederlo così ha una immagine improbabile“. Così, a Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, esordisce nel suo attacco ...

De Luca irride Di Maio : 'Sembrava Walter Chiari con il sarchiapone - Tav? Siamo al cabaret' : Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, non è mai stato tenero nei confronti del Movimento Cinque Stelle. Ogni sua uscita ha messo in chiaro la sua antipatia nei confronti dei grillini, spesso accusati di inadeguatezza con particolare riferimento al suo correggionale Luigi Di Maio. Nei giorni in cui, tra le altre questioni, si parla dell'appropinquarsi del momento in cui inizierà ad essere erogato il reddito di cittadinanza, il ...

Chiara Appendino - l’inchiesta sull’ex porTavoce Luca Pasquaretta e quei viaggi a Roma per incontrare Luigi Di Maio : Gli inquirenti si chiedono che cosa abbia fatto Luca Pasquaretta, ex portavoce di Chiara Appendino, nei suoi viaggi a Roma per incontrare il viceministro Luigi Di Maio al termine del suo rapporto di lavoro con la sindaca di Torino. Quattro viaggi verso la capitale, verosimilmente con l’intenzione di trovare una nuova occupazione tra i ranghi del Movimento 5 stelle, dopo essere stato cacciato – per colpa di un’inchiesta per peculato – ...

Luca Pasquaretta - ex porTavoce di Chiara Appendino : "Se parlo io viene giù tutto" : Se parlo io, viene giù tutto". Così, secondo i magistrati di Torino, Luca Pasquaretta "minacciava" la sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino. Lo riporta un articolo pubblicato sul Corriere della sera. Pasquaretta, ex portavoce della prima cittadina, ora è indagato per estorsione.La minaccia era di «raccontare tutto». Di rendere noti episodi, circostanze e indiscrezioni che avrebbero messo in serio ...

Chiara Appendino - ricatti intimi : indagato l'ex porTavoce Luca Pasquaretta per estorsione : Secondo quanto riporta La Stampa il giornalista, oggi in forza allo staff della sottosegretaria dell'Economia, Laura Castelli , 'avrebbe ricattato la sindaca'. Pasquaretta 'è indagato da qualche ...

Torino - nuovi guai giudiziari per l'ex porTavoce dell'Appendino : Luca Pasquaretta indagato per estorsione : nuovi guai giudiziari per Luca Pasquaretta , ex portavoce del sindaco di Torino Chiara Appendino e ora nello staff del sottosegretario all'Economia Laura Castelli. Pasquaretta avrebbe ricattato il ...

Torino - indagato per estorsione Luca Pasquaretta : è assistente di Laura Castelli ed ex porTavoce di Chiara Appendino : Luca Pasquaretta, assistente del viceministro dell’Economia Laura Castelli ed ex portavoce di Chiara Appendino, è indagato a Torino per estorsione, traffico di influenze illecite e turbativa d’asta. I fatti contestati a Pasquaretta, la cui casa è stata oggi perquisita dai carabinieri, risalgono a dopo la fine della sua esperienza al fianco della sindaca del capoluogo piemontese, terminata il 5 agosto. Nel pomeriggio, l’assessore al ...

Caso Luca Fanesi - i video inediti : “L’hanno ammazzato. STava andando via!” : Nel corso dell'ultima puntata di Chi L'Ha Visto sono state mostrati video inediti su quanto accaduto a Luca Fanesi nel novembre 2017: l'uomo, un tifoso di calcio marchigiano, sostiene di essere stato picchiato dalla polizia alla fine della partita Vicenza - Sambenedettese.Continua a leggere

Comandano i terroni? Leoluca Orlando contro il quotidiano ´porTavoce di Salvini´ : Con un post appena pubblicato sui social network, Leoluca Orlando attacca, definendolo "vergognoso" il titolo del quotidiano "Libero" che oggi apre in prima pagina con la scritta "Comandano i terroni" ...