Tav | dall' Ue studio della discordiaPonti | ' Lì solo impatto | senza costi'

Tav - scontro totale Di Maio-Salvini"Governo a un passo dalla crisi" : scontro Lega-M5s sulla Tav. Salvini: "Se vanno fino in fondo ci vado anche io". Di Maio: "Irresponsabile". Si rischia la crisi di governo Segui su affaritaliani.it

Tav - la Lega pronta a far saltare il banco : ore drammatiche - a un passo dalla crisi di governo : La trattativa sulla Tav Torino-Lione sta trascinando il governo verso il baratro della crisi irreversibile. Dopo la riunione di ben cinque ore della scorsa notte, conclusa con un nulla di fatto sostanziale e definitiva "surreale", ora la parte leghista dell'esecutivo "non esclude la crisi di governo

Tav - Dall’Osso : “M5s sarà schiacciato da Lega - passerà il sì. Io sono a favore. In analisi costi-benefici hanno scritto balle” : “Tav? Presumo che i 5 Stelle saranno schiacciati dalla Lega. passerà il sì. E io sono favorevole, prima di essere deputato ero un progettista dei sistemi di rilevamento dell’alta velocità”. sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, da Matteo Dall’Osso, il deputato passato dal M5s a Forza Italia dopo la bocciatura di un suo emendamento finalizzato a ...

Dalla Tav alla Diciotti - perché il Senato è decisivo per la sopravvivenza del Governo : Sarà al Senato che si deciderà la sopravvivenza del Governo gialloverde. Nel giro di poco più di un paio di settimane su Palazzo Madama, dove la maggioranza è tale solo per una manciata di voti, si concentreranno appuntamenti che non lasciano scampo a soluzioni intermedie, a mediazioni magari sotto forma di emendamenti: sì o no saranno le uniche opzioni possibili...

Tav - vertice M5s-Lega in corso dalle 20 Lettera Ue a Roma : "A rischio 800 milioni" : vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, i due vicepremier, il ministro delle Infrastrutture e i tecnici. Il leghista: "Non esiste un forse". Il No alla Tav comporterà la violazione di dueregolamenti Ue del 2013 e la perdita di circa 800 milioni di cui300 milioni entro marzo

Dalla Tav alla Diciotti - perché il Senato è decisivo per la sopravvivenza del Governo : Sarà al Senato che si deciderà la sopravvivenza del Governo gialloverde. Nel giro di poco più di un paio di settimane su Palazzo Madama, dove la maggioranza è tale solo per una manciata di voti, si concentreranno appuntamenti che non lasciano scampo a soluzioni intermedie, a mediazioni magari sotto forma di emendamenti: sì o no saranno le uniche opzioni possibili...

Sì Tav - partendo dall'acb : Il documento di "Analisi costi-benefici" sulla nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Torino-Lione presentato dal gruppo del prof. Marco Ponti al governo, il 12 febbraio, mostra costi ...

Perché Zingaretti ha fatto bene ha partire da Torino - dalla Tav e dall'Europa : Alle spalle di Nicola Zingaretti ci sono un cartello con su scritto "Sì TAV" e una bandiera dell'Europa; davanti a lui c'è piazza Castello, quello che ormai è diventato il luogo simbolo della forte richiesta di crescita e sviluppo.Il neo segretario del Partito Democratico ha voluto cominciare il suo mandato da Torino, al fianco di Sergio Chiamparino. Lo ha fatto perché questo Paese dopo quasi un anno di governo ...

Zingaretti riparte dalla Tav : va fatta. Liste europee e nuovi alleati i nodi del neo segretario Pd : Nicola Zingaretti ha scelto la Tav come primo atto da segretario Pd. E così è andato a Torino per parlare di infrastrutture, blocco dei cantieri, indotto, imprese, posti di lavoro. "La Tav è un simbolo nazionale di come non ci si deve comportare rispetto alle aspettative di futuro di un grande paese come l'Italia", ha detto il neosegretario dando subito seguito alle parole di ieri, dopo la vittoria ai gazebo. "Siamo convinti di poter mettere in ...

Zingaretti comincia dall'alta velocità : "Criminale fermare i bandi della Tav" : Ma non solo: nelle settimane che hanno preceduto il voto delle primarie, Zingaretti si sofferma sul tema più generale delle grandi opere e delle preoccupazioni degli imprenditori e del mondo del ...

Zingaretti comincia dall'alta velocità : 'Criminale fermare i bandi della Tav' : Ma non solo: nelle settimane che hanno preceduto il voto delle primarie, Zingaretti si sofferma sul tema più generale delle grandi opere e delle preoccupazioni degli imprenditori e del mondo del ...

La Tavola degli elementi compie 150 anni : dalla storia al mito - ecco cosa si cela dietro i nomi : Elaborata dal chimico russo Dmitrij Ivanoviè Mendeleev, la Tavola degli elementi compie 150 anni (il 6 marzo) quest’anno, per l’occasione proclamato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite “Anno Internazionale della Tavola Periodica“. Dmitrij Mendeleev si accorse che le proprietà degli elementi variano in modo regolare (quindi periodico) in base al crescere del numero atomico (cioè al numero dei protoni presenti ...

Saluzzo - scapparono dalla comunità dove sTavano scontando una condanna perché incinte : due donne condannate per evasione : Era stato concesso loro di scontare un periodo della detenzione presso una comunità di accoglienza di Saluzzo perché entrambe erano in stato di gravidanza. Ma, come ha commentato il pm, "con l'idea di ...

Basket - Dal caso-Nunnally al caso-Pozzecco : Sassari passa dalla sconfitta sul campo contro Cremona allo 0-20 a Tavolino : Da James Nunnally a Gianmarco Pozzecco: la differenza è che questa volta il risultato sul campo non viene ribaltato e la classifica non cambia, perché è soltanto il punteggio ad essere modificato. Lo ...