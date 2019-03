Tav | Buffagni M5s | E' chiaro | la crisi è già aperta | Di Maio a Salvini

Tav : Buffagni - M5s - - la crisi di governo è già aperta : e oltre' dell'ex ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan.

Tav : Buffagni (M5s) - la crisi di governo è già aperta : Sulla Tav "non c'è da aprire la crisi, è già aperta". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Stefano Buffagni (molto vicino al vicepremier Luigi Di Maio), intervenendo alla presentazione alla Camera del libro 'Il sentiero stretto... e oltre' dell'ex ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan.

Tav - Di Maio : «Sorpreso dalla Lega». Buffagni : «La crisi? È già aperta» : Non si placa la tensione sulla Tav all'interno del governo. «Sono rimasto molto interdetto», dice Di Maio dopo il muro alzato da Salvini a qualsiasi ipotesi di stop alla Torino-Lione....

M5s - Buffagni : ‘Tav? Sicuro che sarà fermo per anni. Perplessità reddito cittadinanza? Ce ne faremo una ragione’ : “Tav? Sono Sicuro, Sicuro, Sicuro che questa roba resterà ferma per altri anni“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino, su Radio24, dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Stefano Buffagni, che si dice ignaro sui retroscena relativi allo scontro tra il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte circa la realizzazione del Tav. E aggiunge: “Gli italiani ...

Tav - i grillini minacciano di far saltare il governo - Buffagni : 'Non cerco compromesso' : Il governo si sta spaccando sulla questione Tav, un tema centrale ma che vede i grillini e i leghisti su due posizioni nettamente contrastanti. I 5 Stelle minacciano di far salvare il governo se l'opera verrà realizzata, "Non mi occupo di cercare un compromesso" ha dichiarato Stefano Buffagni (M5S), segretario agli Affari regionali ad Agorà. Il rischio che possa saltare tutto da un momento all'altro è molto alto. Tav, alcuni grillini pronti a ...

Tav - ancora scontro Lega-M5s | Rixi : "Fare i bandi" - Buffagni : "Piuttosto andiamo a casa" : "Sono per far partire i bandi, chenon vuol dire far l'attuale progetto: si possono risparmiare 1,5miliardi" dice il leghista. Ma il pentastelato: "Se bisogna andare a casaperché noi non vogliamo buttare soldi per opere vecchie io nonvedo il problema".

Tav - Buffagni : “Tolte le cavallette - colpa nostra per tutto. Il M5s non ha bloccato nulla - il progetto è di 20 anni fa” : “Il progetto è vecchio di vent’anni, i governi precedenti lo hanno finanziato ma non si è mosso nulla. Evidentemente non può diventare il problema del Paese”. A dirlo è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Stefano Buffagni, a Torino per la presentazione del Fondo nazionale dell’innovazione. “Tolte le cavallette, sembra che sia colpa nostra per tutto. Vi assicuro che non abbiamo bloccato nessun ...

Buffagni - M5s sulla Tav : "Tria vuole l'opera? C'è un limite a tutto" : "Tria è favorevole alla Tav? Magari non si pone il problema perché ha già stanziato i soldi e non deve trovarne altri. Dopodiché Tria può esprimere il suo pensiero. Ma c'è un contratto di governo. E c'è un limite a tutto". Così, in un'intervista al Fatto Quotidiano, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Stefano Buffagni, secondo cui "anche sulla Torino-Lione con la Lega si ...

Tav : Bernini - Fi - - Buffagni declassa Tria da ministro a 'libero cittadino' : Un sottosegretario, Buffagni, sostiene che un ministro dell'Economia - Tria - è solo un "libero cittadino" che può avere dei pensieri, ma poi contano i voti, il rispetto degli impegni presi con i ...

Tav - Buffagni - M5S - : no è un punto fermo : Così il sottosegretario alla presidenza Consiglio, Buffagni La posizione del ministro dell'Economia Tria, possibilista sulla fattibilità è quella di un normale "libero cittadino" afferma."C'è un ...

Tav - Buffagni (M5S) : no è un punto fermo : 17.23 "Se il governo deve andare a casa sulla Tav saranno i cittadini a valutarlo. Il M5S ha dei punti fermi e il no alla Tav è uno di questi". Così il sottosegretario alla presidenza Consiglio, Buffagni La posizione del ministro dell'Economia Tria, possibilista sulla fattibilità è quella di un normale "libero cittadino" afferma."C'è un governo che ha una maggioranza parlamentare, contano i voti, il rispetto degli impegni presi e il contratto ...

Stefano Buffagni : 'Se Matteo Salvini vuole far cadere il governo sulla Tav per noi non è un problema' : 'Se la Lega crede sia opportuno far cadere il governo per la Tav per noi non è un problema. A noi interessa fare le opere che migliorano la vita quotidiana dei cittadini, come la Asti-Cuneo, la Roma-...

Stefano Buffagni : "Se Matteo Salvini vuole far cadere il governo sulla Tav per noi non è un problema" : "Se la Lega crede sia opportuno far cadere il governo per la Tav per noi non è un problema. A noi interessa fare le opere che migliorano la vita quotidiana dei cittadini, come la Asti-Cuneo, la Roma-Pescara, i collegamenti ferroviari per Matera e le autostrade digitali per le quali abbiamo appena se

Tav - Buffagni - M5s - : 'Ho dubbi su conti Lega - guardate la BreBeMi' : "Questo video lo dedico a quelli bravi a fare i conti, che sostenevano che la BreBeMi stava in piedi. Io ho detto che ho qualche dubbio sui loro conti sulla Tav. Ecco, questi sono i conti che hanno ...