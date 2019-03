Tav | ancora tensione nel governo Di Maio ' Interdetto da Lega che mette in discussione il

Masterchef 8 otTava puntata - eliminati e riassunto 7 marzo : ancora colpi di scena : Masterchef Italia 8, cosa è successo nell’ottava puntata del 7 marzo Nell’ottava puntata di Masterchef 8 c’è stato un eliminato inaspettato, come nelle settimane precedenti! L’appuntamento del 7 marzo ha tenuto incollati gli spettatori dall’inizio alla fine: una puntata avvincente, sicuramente, in cui c’è stato poco spazio per la noia. La puntata è iniziata con una […] L'articolo Masterchef 8 ottava ...

[Il caso] Alla fine il premier Conte si schiera contro la Tav . "Non l'avrei mai fatta e alla fine decido io". Ma ancora non ha deciso : Il pasticcio è servito Subito dopo, la notte scorsa, è iniziato un percorso di razionalità politica dove in effetti "si è registrato un stallo di posizioni opposte e contrarie tra Lega e Movimento". ...

Tav - Zingaretti : “Il governo è nel tunnel della sua crisi. Ancora non cade perché non vogliono ammettere fallimento” : Per il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, “il governo è nel tunnel della sua crisi e purtroppo, lo dico da cittadino italiano, stiamo assistendo a qualcosa di molto grave. Il governo italiano è diviso su tutto – afferma al termine dell’incontro con il candidato del Pse alla guida della commissione Ue, Frans Timmermans – il contratto di governo che doveva garantire la rivoluzione all’Italia è carta straccia ed è ...

Tav : dopo il vertice non è stato ancora trovato un accordo tra Di Maio e Salvini : Continua la discussione tra i vertici del governo sulla realizzazione in Val di Susa della TAV, il treno ad alta velocità che collegherebbe Torino e Lione attraversando le Alpi occidentali. In campagna elettorale Grillo, Di Maio e gli altri attivisti del Movimento avevano promesso una dura battaglia contro il progetto voluto dall'UE, mentre la compagine di centro-destra e Salvini hanno sempre avallato il lavoro. Ad oggi Salvini aveva dichiarato ...

Tav - scontro tra Lega e M5s sui bandi. Di Maio scrive ai suoi : "Ancora nessun accordo" : È guerra sui bandi per la Tav tra M5s e Lega. I pentastellati spingono per bloccarli e vorrebbero farlo già oggi, 6 marzo, in Consiglio dei ministri. I loro propositi però si trovano di fronte al muro della Lega, pronta a opporsi fino alla fine. La conferma dei bandi per il Carroccio, infatti, resta un passaggio fondamentale per la realizzazione della Torino Lione. Il premier Giuseppe Conte in queste ore sta valutando tutte ...

Tav - manca ancora accordo nel governo. Stasera ennesimo Consiglio dei ministri : Oltre cinque ore per un vertice che resta totalmente interlocutorio sul tema dei bandi di gara per la Tav. Insomma, nel governo, ancora una volta, sulla Tav non c'è accordo. "Saranno necessari ulteriori incontri non essendoci un accordo finale" precisa stamani una nota di Palazzo Chigi. E al quotidiano on line Affaritaliani.it il vice premier Luigi Di Maio commenta: "Crisi di governo no. Ma vertice infruttuoso sì. Ci riproviamo oggi". Per questa ...

Ancora nessuna decisione dopo il vertice di governo sulla Tav : Milano, 7 mar., askanews, - Oltre cinque ore per un vertice Ancora interlocutorio sul tema dei bandi di gara per la Tav. dopo la parte tecnica relativa alla relazione costi-benefici, il premier Conte, ...

Tav - ancora niente intesa nel governo. Chi mollerà M5s o Lega? : "Salvini e Di Maio troveranno un escamotage", sussurrano fonti del ministero dell'Economia dove si osserva con preoccupazione il crescendo di tensione sulla Tav. E dove la linea è stata espressa con ...

Sopravvivere all’aborto - ecco le storie di 5 feti che ce l’hanno fatta per caso : “MeriTavo ancora di vivere” : Si parla spesso di aborto, di leggi a protezione delle donne o dei feti, di diritto alla vita o di obiettori di coscienza. A volte si arriva a pensare all’aborto come alla soluzione più conveniente, senza soffermarsi a riflettere su quello che davvero significa: si sta interrompendo la vita di un essere vivente, non ancora fuori dal grembo materno ma comunque vivente e soprattutto innocente. fatta eccezione per i casi in cui è in pericolo la ...

Tav - ancora un rinvio al vertice di Palazzo Chigi. Conte : decisione politica venerdì : "Oggi è stata la prima riunione politica in cui abbiamo iniziato preliminarmente a esaminare l'analisi costi-benefici. Ci aggiorneremo già domani, con una riunione convocata alle 20.30, e andremo ...

Tav - ancora scontro Lega-M5s | Rixi : "Fare i bandi" - Buffagni : "Piuttosto andiamo a casa" : "Sono per far partire i bandi, chenon vuol dire far l'attuale progetto: si possono risparmiare 1,5miliardi" dice il leghista. Ma il pentastelato: "Se bisogna andare a casaperché noi non vogliamo buttare soldi per opere vecchie io nonvedo il problema".

Tav - ancora forti tensioni nel governo. M5S insiste sul no - ma Salvini : lavoriamo per un’intesa : Entro l’11 marzo il governo deve decidere sui bandi. Casaleggio: «La base si è già espressa. Una crisi? Non credo» . Di Maio in silenzio. Verso un nuovo vertice tra il premier Conte e i vice...

Coppia morta in Thailandia - una città ancora sotto shock : 'ProgetTavano un futuro lì' : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Governo ancora diviso sulla Tav. Conte smentisce 'mini opera' - : Dopo le voci circolate su una mini-tav più economica che piace alla Lega, Toninelli ribadisce "profondamente, come M5s, il no alla Tav senza alcun pregiudizio". Tria, invece, si dice convinto che "ci ...