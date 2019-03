Tata Matilda e il grande botto | trama | cast e curiosità del film con Emma Thompson

tvzap.kataweb

(Di venerdì 8 marzo 2019) Il Premio Oscardi nuovo nel ruolo della governante con poteri magici nel sequel di una commedia di successo per tutte le età. L’eccentricasarà questa volta alle prese con una famiglia sfollata in tempo di guerra dalla città in una fattoria in campagna:e ilva in onda venerdì 8 marzo alle ore 21.25 su Italia1.e il: il trailere il: laLa bambinaia delle emergenze, che resta quando non la vuoi e se ne va quando vorresti che restasse, bussa con la sua oscura silhouette alla porta di Isabel Green: La donna è una giovane madre di tre figli un po’ pestiferi, che lotta per mandare avanti la fattoria nonostante il marito in guerra, il cognato pronto a tutto per farle vendere la proprietà, un lavoro frustrante in negozio a causa della collega con frequenti crisi di ...

