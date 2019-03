optimaitalia

(Di venerdì 8 marzo 2019)Siamo finalmente arrivati al tanto atteso appuntamento con l'uscita delS10 in Italia, al punto che oggi 8 marzo abbiamo già pubblicato sul nostro magazine un pezzo con cui abbiamo riepilogato alcune informazioni che potrebbero tornarvi utili. Indipendentemente dal fatto che abbiate posato gli occhi sullo stessoS10, o in alternativa su S10 Plus e S10e. Il discorso fatto qualche ora fa, tuttavia, deve essere assolutamente integrato con leTIM, diventate ufficiali oggi stesso.Senza girarci troppo intorno, proviamo ad individuare subito le varie promozioni. Ad esempio, con ilS10e abbiamo un'unica alternativa che prevede il costo di 19 euro al mese per 30 mesi, cui bisogna aggiungere un anticipo di 49 euro. In questo modo, gli utenti interessati al dispositivo andranno incontro ad un esborso totale di 619 euro, rispetto ai 779,99 euro ...

OptiMagazine : Svelate le carte da TIM sui Samsung Galaxy S10: le offerte ufficializzate il giorno dell’uscita… - SerialGamerITA : Gioco di Carte Collezionabili Pokémon: svelate alcune carte della nuova espansione Sole e Luna – Legami In - andry9115 : RT @PokemonIT: I nuovi Pokémon dell’espansione #DetectivePikachu del #GCCPokemon si danno alla macchia! ?? ?? Scopri tutti i dettagli sulle… -