Spoleto | Contrasto al fnomeno dei parcheggiatori abusivi presso l' ospedale cittadino

(Di venerdì 8 marzo 2019) Sequestrati le somme provento dell'attività abusiva. Due cittadini stranieri colpiti dal foglio di via obbligatorio , UMWEB,. Nelle settimane appena trascorse sono stati intensificati i ...

