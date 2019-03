Splatoon2 : l’European Championship questo weekend a Parigi - intervista ai Ninplayers che rappresenteranno l’Italia : Il 9 e 10 marzo, questo weekend, a Parigi si disputeranno gli European Championship 2018-2019 di Splatoon 2, uno dei principali titoli esport in casa Nintendo. Pubblicato nel 2017, ha rapidamente scalato le classifiche dei videogiochi più apprezzati per Nintendo Switch e, visto il successo, la casa giapponese ha deciso di lanciarlo anche come titolo esport, sfruttando la sua modalità multigiocatore, realizzando dunque un circuito competitivo che ...