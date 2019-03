Spazio | il Viceministro Fioramonti visita l’ASI

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019)all’Agenzia Spaziale Italiana delall’Istruzione, Università e Ricerca, Lorenzo, che ha accolto l’invito del Commissario Straordinario, Piero Benvenuti, are la sede dell’Asi e relative strutture in occasione di un loro incontro.Ilè stato accolto, oltre che dal Commissario Straordinario, dal Sub Commissario Giovanni Cinque e dal Direttore Generale Anna Sirica. Ad accompagnare ilil Presidente del VI Municipio, Roberto Romanella.Ilha avuto modo di conoscere le opere d’arte ospitate nella sede, come La Meteorite, l’opera di Bizhan Bassiri, una scultura in bronzo patinato nero che rappresenta i misteri delloe Il Terzo Paradiso del Maestro Michelangelo Pistoletto: la riformulazione del simbolo dell’infinito del grande artista italiano è stata selezionata dalle Agenzie ...