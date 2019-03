SpaceX | dopo il successo della capsula Crew Dragon | Elon Musk è pronto a mandare

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019)si prepara a un’altra delle sue imprese ambiziose: permettere alla Nasa, con l’aiutosua azienda spaziale, di inviare austronauti nello spazio da suolo statunitense per la prima volta da quasi un decennio. E per la prima volta in assoluto su un dispostivo commerciale. Oggi infatti, alle 14.45 italiane, e’ avvenuto senza problemi l’ammaraggio al largoFlorida di, laspaziale che sei ore circa prima si era staccata dalla Stazione spaziale internazionale a cui aveva attraccato domenica scorsa; era stata lanciata con il razzo Falcon 9 didalla base di Cape Canaveral sabato 2 marzo, senza nessun equipaggio ma con a bordo il solo Ripley, un manichino ispirato a Ellen Ripley, la protagonista del film “Alien”.Il ritorno sulla Terra di– carica di 150 chilogrammi di attrezzature ...

