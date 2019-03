Snowboard | Coppa del Mondo Scuol 2019 | ultimo PGS della stagione | Roland Fischnaller

oasport

(Di venerdì 8 marzo 2019) Domani a(Svizzera) si svolgerà l’PGS, che sarà anche il penappuntamentodeldiparallelo, primatappa conclusiva a Winterberg (Germania), dove si disputeranno invece le prove di PSL. Gare che avranno quindi un’importanza ancora maggiore, perché saranno decisive per decretare i vincitori delle varie classifiche.In questo senso nella squadra azzurra c’è grande attesa per, che si trova al comandoclassifica generale e punterà a rafforzare la sua leadership in questa gara. Il fuoriclasse altoatesino a 38 anni sogna di conquistare per la prima volta in carriera ladeldiparallelo, dopo aver chiuso al secondo posto per ben cinque volte.si trova al comandograduatoria con 3610 punti, 165 di vantaggio sul russo Andrey Sobolev, 294 sull’austriaco Andreas ...

