Sky Sport Serie A 27a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 30a giornata Premier e 25a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 10 incontri in ESCLUSIVA tra 8 e 11 marzo 2019 Premier LEAGUE 6 match validi per la 30ma giornata Super-match a Londra: ARSENAL-MANCHESTER UNITED domenica 10 marzo, ore 17.30 (live anche in 4K HDR per i clienti Sky) Bundesliga 4 partite della ottava giornata di ritorno <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;" ...

Indian Wells 2019 - le quote e i pronostici - Sky Sport : Anche Simona Halep scavalca la numero uno al mondo Osaka e viene quotata a 8.00. La doppia cifra viene superata da tutte le probabili sorprese previste per gli Indian Wells 2019. Kvitova, Svitolina e ...

Monchi ha già lasciato la Roma - scrive Sky Sport 24 : Monchi lascia la Roma: a darne notizia è Sky Sport 24. Nelle prossime ore arriverà la comunicazione dell'addio ufficiale, che maturerà con la formula della rescissione consensuale del contratto. Le strade del direttore sportivo spagnolo e del club giallorosso si separano a 20 mesi dal suo arrivo nel calcio italiano. La necessità di inseguire il quarto posto e dare una sterzata alla stagione, testimoniata dall'esonero di ...

Ottavi di Champions League : Juventus-Atletico Madrid - il 12 marzo su Sky Sport : Dopo la sofferta vittoria (1-2) a Napoli e la gara di questa sera con l'Udinese in campionato, la Juventus si concentrerà totalmente su quella che è la partita più importante di questa parte di stagione, cioè la gara di ritorno degli Ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid, in programma a Torino alle 21,00 del 12 marzo. C'è da ribaltare lo 0-2 del "Wanda Metropolitano" e non sarà per niente facile, ma la corazzata bianconera ha il dovere di ...

Diretta Eintracht-Inter - la partita di oggi visibile in tv e streaming su SkyGo e SkySport : oggi giovedì 7 marzo va in scena Eintracht-Inter, una partita valida per l'andata degli ottavi di Europa League. I nerazzurri proveranno a segnare più reti possibili in trasferta, per garantirsi così maggiori probabilità di passare il turno e accedere ai quarti di finale. Questo è un periodo delicato per il team milanese a causa della ben nota faccenda riguardante Mauro Icardi. La partita inizierà alle ore 18:55 e sarà Diretta dall'arbitro ...

Sky Sport MotoGP - Diretta Esclusiva Gp Qatar (7 - 10 Marzo). In chiaro differita TV8 : Mai così ricca e completa: su Sky parte una nuova stagione di motori, da vivere tutta d’un fiato, con oltre 1.100 ore di Diretta e quasi 300 gare in 9 mesi, circa 70 in più (+30%) rispetto a un anno fa. La forza narrativa e l’occhio curioso del Team Motori Sky Sport, supportati da una tecnologia di altissimo...

Sky Sport Europa League Ottavi Andata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Dopo la due giorni di Champions, torna l'edizione 2018/19 dell’Europa League, visibile interamente solo su Sky fino al 2021. Ogni giovedì sui canali Sport e Calcio di Sky tutte le partite delle squadre italiane ancora in corsa, Inter e Napoli, oltre alle migliori di giornata, nei due diversi orari, 18.55 e...

MotoGP - Gli orari del Gran Premio del Qatar su Sky Sport : Alle 17 invece sarà il turno di Jorge Lorenzo , uno speciale dedicato alla recente visita del pilota spagnolo nella redazione di Sky Sport. Torna anche Talent Time che andrà in onda venerdì alle 20.

Diretta Porto-Roma in streaming e in tv : match odierno live sui canali SkySport e su SkyGo : Stasera alle ore 21:00, il Porto allenato da Sergio Conceicao affronterà la Roma allenata da Eusebio di Francesco. Il match odierno sarà valido per il ritorno degli ottavi della Uefa Champions League, edizione 2018/2019. I giallorossi all'andata si sono imposti sulla squadra portoghese per 2-1, grazie alla splendida doppietta siglata dal giovane Nicolò Zaniolo. Quest'oggi, all'Estadio do Dragao è previsto il soul out, per un match che si ...

Eintracht Francoforte-Inter - andata ottavi Europa League : giovedì partita in diretta tv su SkySport : Dopo la brutta sconfitta di Cagliari e il conseguente sorpasso da parte del Milan, la squadra nerazzurra è chiamata al riscatto immediato al Waldstadion di Francoforte (oggi Commerzbank Arena) in occasione di Eintracht-Inter, andata degli ottavi di finale di Europa League, in programma giovedì 7 marzo alle ore 18:55. La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky (canale SkySport 1) e in diretta streaming su Sky Go. In un momento ...

Sky Sport Champions Ottavi #3 - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti #PortoRoma : Con la prima settimana del ritorno degli Ottavi di finale torna su Sky Sport la nuova UEFA Champions League, che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky Sport, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. Borussia Dortmund-Tottenham, martedì 5 marzo ore 21 - Il risultato dell'andata dà un grande vantaggio al Tottenham, che a Wembley ha...

Napoli-Salisburgo : la sfida di giovedì in tv su Sky Sport e in chiaro su Canale 8 : Nemmeno il tempo di mandare in soffitta la sconfitta contro la Juventus che per il Napoli è già tempo di tornare in campo. Gli uomini di Ancelotti, infatti, affronteranno giovedì 7 marzo alle 21:00 il Salisburgo nell'andata degli ottavi di Europa League davanti al pubblico del San Paolo. La sfida è importantissima per gli azzurri che puntano fortemente alla vittoria del trofeo internazionale, ma gli austriaci cercheranno di mettere loro i ...

Davide Astori - storia di un capitano : lo speciale di Sky Sport in ricordo del difensore : passato un anno da quando Davide Astori ci ha lasciato, ma il mondo del calcio non lo ha dimenticato, tanto che al tredicesimo minuto di ogni partita del weekend il capitano della Fiorentina verrà ricordato in tutti gli stadi. Il 4 marzo Sky Sport24 gli dedica ...