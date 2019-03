Siri | Il no alla Tav costa tre miliardi di euro

Un gruppo di avvocati sta cercando di far indagare il dittatore Siriano Bashar al Assad alla Corte penale internazionale : Un’organizzazione che si occupa di difesa dei diritti umani e un gruppo di avvocati britannici hanno fatto causa al dittatore siriano Bashar al Assad alla Corte penale internazionale (ICC), il tribunale per crimini internazionali che ha sede all’Aia, nei Paesi Bassi.

Torino : Sirigu grazie alla sua imbattibilità di 6 partite entra nella storia : Con la conclusione dell'anticipo dell'ora di pranzo fra Torino e Chievo, valevole per il 26° turno del campionato di Serie A, la squadra granata, oltre ad aver offerto una buonissima prestazione nel finale vincendo per 3-0, si è confermata in zona Europa League, portando di conseguenza a 6 gare la striscia di risultati utili consecutivi senza subire reti. A proposito della sua imbattibilità difensiva, la formazione granata ha stabilito un nuovo ...

DALLA SiriA/ Viaggio in tre ospedali tra carità - macerie e zucchero filato : Cronaca di un recente Viaggio in SIRIA, da Beirut, Libano, a Damasco e Aleppo, in visita al progetto "ospedali aperti" di Avsi

Eid - nuotatore dalla Siria a Londra puntando alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : «Datti un obiettivo, non un limite». È il motto che Eid Aljazairli segue facendo decine di vasche in piscina ogni giorno inseguendo un sogno, quello delle Olimpiadi. Non è un bambino, uno di quelli la cui storia olimpica comincia con ore di allenamento fino dall’infanzia. Ha 24 anni e da appena 12 mesi ha imparato a nuotare. Eid è un rifugiato. È fuggito dalla Siria e cominciato una nuova vita a Londra con l’obiettivo di andare a Tokyo 2020. Il ...

Antura - l'app per i bambini Siriani che fuggono dalla guerra : Dopo la vittoria all'EduApp4Syria, la competizione tecnologica lanciata dal Norad (l'agenzia norvegese per lo sviluppo e la cooperazione), e il riconoscimento come miglior progetto educativo assegnato da Techfugees, ecco il premio della Croce rossa al Mobile World Contest di Barcellona. "Antura e le lettere", l'app scaricabile dagli store digitali che si rivolge ai bimbi siriani costretti a scappare dal proprio Paese a causa della guerra, ...

"Lotta alla corruzione? Basta il buonsenso" : le parole di Siri e il rischio di archiviare Tangentopoli : Non ritiene - come dimostrano sia la cronaca che gli indicatori internazionali - che da noi il male sia più forte. No, nella bozza si scrive che bisogna limitare 'i livelli di regolazione superiori a ...

Dopo il ritiro del proprio esercito dalla Siria - gli Stati Uniti lasceranno 200 soldati nel paese per le operazione di peacekeeping : La Casa Bianca ha annunciato che Dopo il ritiro del proprio esercito dalla Siria, gli Stati Uniti lasceranno 200 soldati nel paese per le operazione di peacekeeping. A dicembre il presidente Donald Trump aveva deciso il ritiro unilaterale di tutte

L'allarme di Monaco : sulla disfatta Siriana nasce la Jihad globale dell'Isis 2.0 : Altro che disfatta, distruzione definitiva, "missione compiuta". Sulle macerie di Raqqa e di Deir el-Zor, sta nascendo l'Isis 2.0. Della recente Conferenza sulla sicurezza di Monaco, i media internazionali hanno registrato e rilanciato soprattutto le trionfalistiche dichiarazioni di vittoria nella guerra al "Califfato" del vice presidente Usa Mike Pence: "Mentre sono qui davanti a voi – aveva proclamato il numero due della Casa Bianca da ...

Trump : "Isis sconfitto - via le truppe Usa dalla Siria" : Donald Trump annuncia via Twitter il trionfo sul Califfato e il ritiro delle truppe americane dalla Siria. 'Ci stiamo ritirando dopo una vittoria al 100%' sullo Stato islamico', ha affermato il ...

Tav - Siri : Ci sono resistenze M5S - ma alla fine buon senso prevarrà : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Che fare con i jihadisti europei rimpatriati dalla Siria : La Francia è divisa sul rimpatrio dei jihadisti francesi e delle loro famiglie. Una questione che interessa tutta l’Europa e gli Stati Uniti. Leggi

Diverse organizzazioni umanitarie stanno tagliando gli aiuti destinati alla popolazione civile di Idlib - in Siria : Diverse organizzazioni umanitarie operanti in Siria hanno cominciato a tagliare gli aiuti umanitari destinati alla popolazione civile della provincia di Idlib, l’unico esteso territorio ancora sotto il controllo dei ribelli Siriani. Il motivo è l’avanzata a Idlib di Tahrir al

Siria : reporter italiano ferito alla testa da una granata : Gabriele Micalizzi, fotografo trentaquattrenne freelance di Milano, è stato ferito in Siria mentre, con un collega brasiliano della rete americana CNN, documentava l’attacco delle truppe di coalizione curdo-Siriane capeggiate dagli Stati Uniti contro l’ultima roccaforte Isis a Deir El-zor. Area questa che, situata attorno al villaggio di Baghouz ad est dell'Eufrate e molto vicino al confine con l’Iraq, vede qui asserragliati diverse centinaia di ...

Ankara : dialogo russo-turco sulla Siria contribuirà alla pace nella regione - : Come dichiarato dal ministro della Difesa turco Hulusi Akar, questi contatti sono anche destinati a salvaguardare i diritti e gli interessi dei due Paesi. I colloqui tra la Russia e la Turchia sulla ...