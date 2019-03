Sì Tav | madamine di nuovo in piazza Castello a Torino il 17 marzo | ma

Beppe Grillo a Landini : al corteo madamine Si Tav travestite : "Guardate le bandiere e i cappellini, mai usati! Questi non sono sindacati dei lavoratori, le bandiere sono più dritte di quelle dell'Apollo 11 sulla luna. Sono madamine Si-Tav travestite!". Lo scrive ...

Si spacca il fronte Sì Tav : la corsa alle elezioni fa litigare le madamine : È stata un’altra giornata movimentata, sul fronte della Torino-Lione. Mentre Chiamparino incrociava ancora una volta la lama con Salvini, e il M5S battibeccava con la Lega, a Torino il fronte delle «madamin», le sette «amazzoni» torinesi promotrici con Bartolomeo Giachino delle mobilitazioni torinesi a favore della Tav - due edizioni, due successi ...

Tav - a Torino nuova manifestazione delle madamine per il sì all'opera : 'A due mesi dalla manifestazione del 10 novembre oggi torniamo in pizza per chiedere un'accelerazione nella presa di decisione su un'opera che non può essere fermata. Chiediamo al governo che si ...

Tav - madamine tornano in piazza : Mobilitazione a sostegno della Torino-Lione oggi in piazza Castello a Torino . "A due mesi dalla manifestazione del 10 novembre oggi torniamo in piazza per chiedere un'accelerazione nella presa di ...