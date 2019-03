Short track | Mondiali 2019 | tutti gli italiani in gara oggi 8 marzo Programma | orari e

Mondiali di Short track – Tutto pronto a Sofia : Valcepina punta di diamante della squadra azzurra : Italia impegnata da domani in Bulgaria ai Mondiali di Short Track che chiudono la stagione. Grande attenzione alle staffette ma sopratTutto a Martina Valcepina, la punta di diamante della squadra azzurra Attesa alle stelle a Sofia, in Bulgaria, per l’appuntamento più atteso della stagione di Short Track. Da domanivanno infatti in scena i Mondiali 2019, l’evento che chiude questa annata di grande spettacolo ed intense emozioni. ...

Short track - Mondiali 2019 : i favoriti gara per gara. Martina Valcepina lotta per l’oro nei 500 metri : Domani cominciano a Sofia i Mondiali 2019 di Short track. Andiamo ad analizzare chi sono i favoriti gara per gara in questa rassegna iridata. 500m Donne: per la vittoria dovrebbe essere un discorso tutto europeo e soprattutto è la gara più attesa dall’Italia. Martina Valcepina pattinerà per la medaglia d’oro, visto che si presenta sul ghiaccio bulgaro dopo aver vinto le ultime tre gare di Coppa del Mondo (una a Dresda e due a ...

Short track - Mondiali 2019 : i favoriti gara per gara. Martina Valcepina lotta per l’oro nei 500 metri : Domani cominciano a Sofia i Mondiali 2019 di Short track. Andiamo ad analizzare chi sono i favoriti gara per gara in questa rassegna iridata. 500m Donne: per la vittoria dovrebbe essere un discorso tutto europeo e soprattutto è la gara più attesa dall’Italia. Martina Valcepina pattinerà per la medaglia d’oro, visto che si presenta a Sofia dopo aver vinto le ultime tre gare di Coppa del Mondo (una a Dresda e due a Torino). La ...

Short track - Calendario Mondiali 2019 : le date e gli orari delle gare. Come vederle in tv e streaming : Dall’8 al 10 marzo a Sofia si disputeranno i Mondiali 2019 di Short track. C’è grande attesa per la squadra azzurra, che punta ad essere protagonista nella rassegna iridata dopo un ottimo finale di stagione in Coppa del Mondo. In casa Italia c’è grande attesa soprattutto per Martina Valcepina, che si prepara alla definitiva consacrazione nella rassegna iridata. La valtellinese è senza alcun dubbio la punta di diamante della ...

Short track - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Tutto su Martina Valcepina - staffetta femminile outsider : I Mondiali di Short track sono ormai alle porte e da venerdì sul ghiaccio di Sofia si comincerà a pattinare per mettersi al collo una medaglia mondiale. In casa Italia c’è grande attesa sopratTutto per Martina Valcepina, che si prepara alla definitiva consacrazione nella rassegna iridata. La valtellinese è senza alcun dubbio la punta di diamante della squadra azzurra ed è anche la principale carta da medaglia per l’Italia in quel di ...

Short track - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Martina Valcepina la stella che punta all’oro : Dall’8 al 10 marzo a Sofia si disputeranno i Mondiali 2019 di Short track. C’è grande attesa per la squadra azzurra, che punta ad essere protagonista nella rassegna iridata dopo un ottimo finale di stagione in Coppa del Mondo. Questa l’analisi dei convocati azzurri. DONNE Martina Valcepina: è la punta di diamante della squadra azzurra. E’ reduce da un periodo magico, culminato con le due vittorie consecutive in Coppa del ...

Short track - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dall’8 al 10 marzo, sull’anello di ghiaccio di Sofia (Bulgaria), la stagione 2018-2019 dello Short track andrà in archivio con l’appuntamento clou: i Mondiali 2019. Una rassegna iridata tanto attesa dagli atleti, molti dei quali hanno finalizzato la loro preparazione per questo evento. L’Italia, orfana di Arianna Fontana che ha annunciato che non sarà al via di questi campionati nonostante abbia ripreso la sua ...

Short track - Campionati Italiani Assoluti 2019 : titoli per Yuri Confortola e Martina Valcepina : A Courmayeur si sono svolti i Campionati Italiani 2019. Pronostici super rispettati: tra gli uomini il titolo è andato Yuri Confortola (C.S. Carabinieri), mentre al femminile a trionfare è stata Martina Valcepina (Fiamme Gialle). Confortola si è assicurato il titolo italiano dopo aver vinto le prove dei 1000 e dei 1500 metri e dopo essere salito sul podio (terzo posto) anche nei 500 e 3000 metri. Medaglia d’argento nella classifica Overall ...

Short track – Valcepina e Confortola campioni italiani 2019 : Al Courmayeur Mountain Sport Center la fuoriclasse 26enne delle Fiamme Gialle e il 32enne dei Carabinieri conquistano il titolo tricolore al termine della due giorni in Valle d’Aosta Grande week-end di Short Track a Courmayeur, dove si sono assegnati oggi i titoli tricolori dei Campionati italiani 2019: a trionfare Yuri Confortola (C.S. Carabinieri), habitué della competizione con l’ottavo sigillo in carriera, e Martina ...

Short track - Arianna Fontana salta i Mondiali : “Quest’anno non farò gare. Competitiva per le Olimpiadi con un programma valido” : Arianna Fontana non parteciperà ai Mondiali di Short track che si disputeranno a Sòfia (Bulgaria) dall’8 al 10 marzo. La Campionessa Olimpica dei 500 metri è stata lapidaria in un’intervista concessa alla Provincia di Sondrio: “Quest’anno non farò nessun tipo di gara“. La valtellinese è lontana dal ghiaccio da praticamente un anno e spiega le sue motivazioni: “Ho voluto staccare perché l’anno olimpico è ...

Short track - i convocati in preparazione dei Campionati Italiani Assoluti. Saranno 17 gli azzurri a Courmayeur : Archiviata la trionfale tappa di Coppa del Mondo di Short track di Torino, la compagine azzurra si appresta a vivere i Campionati Italiani Assoluti, che si terranno a Courmayeur il 23 e 24 febbraio. Per questo motivo i tecnici Anthony Barthell e Assen Pandov hanno optato per un ritiro che partirà oggi nella stessa località. L’elenco completo dei quindici atleti convocati sin da oggi per il ritiro: Mattia Antonioli (Esercito) Nicole Botter ...

Short track : Arianna Fontana inserita da Forbes tra i migliori Under30 europei. Un grande riconoscimento per la campionessa olimpica : Arianna Fontana è senza dubbio uno dei punti di riferimento del nostro sport, in particolare quelli invernali. Le imprese a PyeongChang (Corea del Sud) con l’oro, l’argento e il bronzo nei 500 metri, nella staffetta femminile e nei 1000 metri dello Short track descrivono la sua grande carriera che annovera in totale 8 medaglie olimpiche, 14 mondiali (1 oro, 6 argenti e 7 bronzi) e 41 europee (24 ori, 12 argenti e 5 bronzi). Riscontri ...

Short track : Arianna Fontana inserita da Forbes tra i migliori Under30 europei. Un grande riconoscimento per la campionessa olimpica : Arianna Fontana è senza dubbio uno dei punti di riferimento del nostro sport, in particolare in quelli invernali. Le imprese a PyeongChang (Corea del Sud) con l’oro, l’argento e il bronzo nei 500 metri, nella staffetta femminile e nei 1000 metri dello Short track descrivono la sua grande carriera che annovera in totale in totale 8 medaglie olimpiche, 14 mondiali (1 oro, 6 argenti e 7 bronzi) e 41 europee (24 ori, 12 argenti e 5 ...

Short track - Coppa del Mondo Torino 2019 : Martina Valcepina è una stella mondiale. Grande Italia anche in staffetta : A Torino si è chiusa la Coppa del Mondo e nel capoluogo piemontesi si è potuto assistere alla miglior Italia della stagione. La squadra azzurra conquista quattro podi, il massimo stagionale, grazie ad una strepitosa Martina Valcepina e a due ottime staffette. Martina Valcepina si consacra in quel di Torino come una vera e propria stella mondiale. In questo momento nei 500 metri la valtellinese non ha rivali ed è la più forte di tutti. Un piccolo ...