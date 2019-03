Shoah | Liliana Segre insultata in rete dai negazionisti “Noi pochi sopravvissuti siamo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) “Vecchia schifosa, hai imparato molto bene a memoria la tua bugia”. Questo è uno degli insulti ricevuti sul web dalla senatrice a vita, testimone dell’Olocausto e sopravvissuta al campo di concentramento nazista di Auschwitz. Intervenendo all’Accademia dei Lincei a Roma, nella sede di Palazzo Corsini, la senatrice ha svelato di aver ricevuto insultie di averli denunciati alla polizia postale, anche se l’anonimato non ha permesso l’individuazione dei responsabili.Parlando davanti a professori e accademici nell’incontro ‘Il futuro della memoria‘, la parlamentare superstite dellaha affermato la necessità di “combattere ogni giorno” l’odio, rispondendo ai: “Ora che, per motivi di calendario, carnefici e vittime di quella stagione stiamo morendo uno dopo l’altro ha detto ...

