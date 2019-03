Shoah | Liliana Segre insultata da negazionisti | lei replica | ' Viviamo un brutto momento'

Blastingnews

(Di venerdì 8 marzo 2019) Sono parole terribili quelle pronunciate da un anonimo soggetto sul web ai danni di, senatrice a vita e sopravvissuta all'incubo dei campi di concentramento nazista. "Vecchia schifosa, hai imparato a memoria la tua bugia" - così le hanno scritto. Laci è rimasta ovviamente molto male, ma con il carattere che la contraddistingue da sempre, ha risposto al mittente di questo assurdo messaggio. La stessa ha parlato questa mattina ai professori dell'Accademia dei Lincei, a Roma, in un incontro a tema dal titolo "Il futuro della memoria".Il negazionismo è sempre più forte Nella conferenzaha quindi commentato il messaggio ricevuto, facendo sapere di aver avvisato immediatamente le autorità competenti. La senatrice ha poi detto che l'anonimato protegge in un certo senso queste nefandezze, e oggi, purtroppo, il negazionismo su certi eventi sta crescendo ...

