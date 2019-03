Serie B Cosenza | Braglia «Ora siamo una squadra attrezzata per questa categoria»

Serie B - Foggia-Cosenza 1-0 : decide un autogol : Dopo 6 partite senza ottenere i tre punti, il Foggia ritrova la vittoria nell'anticipo della 27ª giornata di Serie B. A farne le spese il Cosenza, che con una vittoria si sarebbe portato ...

Risultati Serie B - scatto salvezza del Foggia : successo con il minimo sforzo contro il Cosenza [FOTO] : 1/18 Donato Fasano/LaPresse ...

Serie B Cosenza - ufficiale : il ds Trinchera rinnova fino al 2021 : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Cosenza - Stefano Trinchera prosegue la sua avventura al Cosenza : il ds dei ...

Foggia - Cosenza - Serie B : diretta tv in chiaro su Rai Sport venerdì 1 marzo : Dopo il turno infrasettimanale, tornerà nel weekend il campionato di Serie B. In programma ci sarà la 27ª giornata, che verrà aperta dall’anticipo tra Foggia e Cosenza alle ore 21.00 di venerdì 1 marzo 2019. Il match di scena allo Stadio Pino Zaccheria verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport (streaming su Rai Play) e non solo su DAZN. I pugliesi sono reduci dal pareggio per 2-2 sul campo dell’Ascoli. Dopo essere andati in svantaggio per il ...

Serie B Cosenza - effetto Braglia : La vittoria contro la squadra di Nesta ha portato a tre vittorie esterne e [...] LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE DIGITALE DEL CORRIERE DELLO SPORT Tutto sul Cosenza Classifica Serie B

Video/ Perugia-Cosenza - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie B - 25giornata - : Video Perugia-Cosenza , risultato finale 0-1, : highlights e gol della partita valevole per la 25giornata del campionato di Serie B.

Serie B : Lecce show da 0-2 a 3-2 al Livorno - il Cosenza supera la Cremonese : TORINO - La domenica del campionato cadetto si apre con la pazza remuntada del Lecce sul Livorno per 3-2 al Via del Mare. Con questa vittoria i salentini si portano al quarto posto in classifica con ...

Serie B : Lecce-Livorno 3-2 - Cosenza-Cremonese 2-0 : La domenica pomeriggio della 24ª giornata di Serie B regala una grande gioia ai tifosi del Lecce, capace di rimontare da 0-2 contro il Livorno e portare a casa i 3 punti. Il Cosenza fa sua la sfida ...

Pronostici Serie B / Quote e scommesse : Cosenza Cremonese - chi vincerà? : Pronostici Serie B: Quote e scommesse delle partite, valide nella 24giornata del Campionato cadetto, il 16 e 17 febbraio 2019.

Video/ Livorno Cosenza - 2-0 - : highlights e gol della partita - Serie B - 23giornata - : Video Livorno Cosenza , risultato finale 2-0, : highlights e gol della partita, disputata al Picchi, nella 23giornata del Campionato di Serie B.

Serie B - 23giornata : Pescara fermato dal Foggia - il Livorno batte il Cosenza 2-0 : Foggia-Pescara 1-1 44' Deli, F,, 66' Tutino su rig., P, Foggia, 3-5-2,: Leali; Martinelli, Ranieri, Billong; Loiacono, Deli, 81' Mazzeo,, Busellato, Greco, 81' Agnelli,, Kragl; Galano, Iemmello. ...

Livorno Cosenza : diretta streaming e tv - dove vederla | Serie B : Livorno Cosenza: diretta streaming e tv, dove vederla | Serie B Cosa aspettarsi Scontro di bassa classifica quello tra il Livorno, 18° in campionato, e il Cosenza, 14°. Partita non ancora decisiva, data la lunghezza del campionato rimanente. Certamente 3 punti oggi potrebbero dare una spinta decisiva in chiave salvezza ad entrambe le squadre. L’andata La partita di andata tra Cosenza e Livorno, disputata il 22 Settembre 2019, ...

Serie B - Verona-Cosenza 2-2 : gol di Tupta - Di Carmine - Sciaudone e Idda : Per il Verona sembrava tutto fatto. Un gol per tempo, Cosenza alle corde e vetta a soli quattro punti . Invece nulla di tutto questo, i calabresi rimontano da 2-0 a 2-2 in appena quattro minuti e ...

Serie B - rimonta da impazzire del Cosenza : al Verona non basta il doppio vantaggio [FOTO] : 1/19 LaPresse ...