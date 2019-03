Serena Grandi tumore | “Al Grande Fratello Vip già stavo male”

Verissimo anticipazioni : Serena Grandi parla del suo dramma : Serena Grandi in lacrime a Verissimo: lo sfogo da Silvia Toffanin Domani pomeriggio andrà in onda Verissimo. E la puntata, come è ormai noto a tutti, è stata già registrata in questi giorni. Motivo per cui sono circolate on line le anticipazioni su ciò che ha detto l’attrice Serena Grandi a Silvia Toffanin. Cos’ha dichiarato? Ovviamente la donna ha parlato del suo ultimo periodo difficile in quanto ha scoperto di avere un tumore al ...

Verissimo - Serena Grandi e il tumore : ‘Il seno che mi ha dato il successo mi ha tradito’ : “Non devo fare la chemioterapia, ma solo la radioterapia per 5, 6 settimane. Ho molta paura. Penso sempre che non è finita qua. Anche dopo uno starnuto penso: ma vivrò?” Serena Grandi, ospite sabato 9 marzo a Verissimo, parla del tumore al seno che ha scoperto qualche mese fa. Ai microfoni del talk show racconta: “A dicembre ho subito due interventi al seno per la rimozione di un carcinoma subdolo di ben 5 centimetri. Dopo il primo intervento, ...

Verissimo - ospiti puntata del 9 marzo : Irama - Serena Grandi e Giorgio Pasotti : Sabato 9 marzo nuovo appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Per la prima volta sarà in studio Giorgio Pasotti, protagonista con Ambra Angiolini della nuova fiction di Canale 5 “Il silenzio dell’acqua” in onda da venerdì 8 marzo. Alessio Boni, tra gli attori de Il nome della rosa su Rai1, ripercorre con Silvia Toffanin la sua lunga carriera e i momenti più significativi della sua vita. Inoltre, ospite dal talk show Irama, ...

Serena Grandi : malattia - figlio - età e carriera. Cosa ha avuto : Serena Grandi: malattia, figlio, età e carriera. Cosa ha avuto malattia Serena Grandi, come sta oggi Serena Faggioli, nome d’arte Serena Grandi, è nata il 23 marzo 1958 a Bologna. Prende il diploma da programmatrice informatica. In seguito si trasferisce a Roma per diventare un’attrice. Nella Capitale segue corsi di recitazione e di dizione. L’esordio di Serena Grandi Nel 1977 Serena recita nel film “Ring” e ...

Serena Grandi : "Ho il cancro - mi sto curando ma la malattia mi ha cambiato" : Serena Grandi sta combattendo la battaglia più difficile della sua vita: quella contro il tumore . L'attrice, infatti, poche settimane fa ha svelato di essere stata operata per una cancro al seno. E ...

Serena Grandi parla della sua lotta contro il tumore al seno : “Me ne sono accorta per caso” : Serena Grandi è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Serena Grandi è tornata a parlare della sua lotta con un tumore al seno: “sono di ottimo umore, sto bene, mi sto curando. Capitano a tutti cose simili. Ho visto 2000 donne operate in un anno, dico a tutte le ragazze e le donne ...

Serena Grandi - la confessione : "Ho perso un seno" : Icona sexy degli anni '80, scelta persino da Paolo Sorrentino per un ruolo in "La Grande Bellezza", Serena Grand i si rivela in una recente intervista in cui afferma: "Ho perso un seno, ma ho ...

Pomeriggio 5 - la toccante telefonata di Serena Grandi : 'Un cancro subdolo. Sotto a quel lifting sul seno...' : Dopo aver rivelato in un'intervista a Chi di avere un tumore , Serena Grandi ha telefonato in diretta a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso . L'attrice ha ribadito che il cancro le è stato asportato lo ...

Serena Grandi tumore - l’attrice chiama a Pomeriggio 5 : “Sono stata fortunata” : Serena Grandi tumore al seno: ecco come sta oggi l’attrice Dopo l’intervista al settimanale Chi, Serena Grandi ha telefonato in diretta a Pomeriggio 5. La popolare attrice ha condiviso con Barbara d’Urso le ultime news circa il suo tumore al seno. Cancro asportato lo scorso dicembre ma qualche giorno fa l’interprete ha dovuto subire un’altra […] L'articolo Serena Grandi tumore, l’attrice chiama a ...

Pomeriggio 5 - la toccante telefonata di Serena Grandi : "Un cancro subdolo. Sotto a quel lifting sul seno..." : Dopo aver rivelato in un'intervista a Chi di avere un tumore, Serena Grandi ha telefonato in diretta a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso. L'attrice ha ribadito che il cancro le è stato asportato lo scorso dicembre e che qualche giorno fa ha subito una nuova operazione a causa di un'infezione. Al telefo