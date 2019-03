Scuola | da Regione Veneto 1 | 4 mln a bando per sicurezza edifici scolastici

Scuola : docenti pagati dalla Regione - il Friuli Venezia Giulia anticipa tutti : La giunta stanzia due milioni per assumere insegnanti di sostegno, presidi e amministrativi. L'assessora Rosolen: "Un accordo storico"

No vax : la Regione Lazio propone di vietare la Scuola fino ai 14 anni a chi non si vaccina : La Salute pubblica, specie quella dei minori è un interesse primario da tutelare in ogni Stato di Diritto. Ma se la legge statale non viene applicata in modo corretto o viene sistematicamente elusa l'Ente Pubblico immediatamente inferiore allo Stato, quindi la Regione, può decidere di intervenire colmando questa lacuna normativa e tutelando la popoLazione regionale. E, entrando nello specifico, la Regione Lazio intende fare qualcosa del genere. ...

La promessa della Regione Lazio : il bimbo immunodepresso presto tornerà a Scuola : Potrebbe avere un lieto fine la vicenda di Matteo , il bambino immunodepresso dopo una leucemia e conseguente chemioterapia, costretto a casa perché cinque dei compagni di classe non sono vaccinati. ...

Immunodepresso di 8 anni non va a Scuola perché cinque bambini non sono vaccinati | La Regione Lazio : verificate la sicurezza : Il caso nel quartiere San Giovanni: un bambino di otto anni dopo la chemio non può essere sottoposto a vaccinazioni. cinque compagni di classe non sono vaccinati: "due sono figli di mamme che si dichiarano no vax".

