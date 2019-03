Sci | CdM | Petra Vlhova vince il Gigante in Repubblica Ceca Brignone beffata | è quarta

Sci velocità - Origone centra la 40ª vittoria in CdM a Idre : successo anche per Greggio tra le donne : Origone fa 40 in Coppa del mondo, vince a Idre e torna in testa alla generale. anche Greggio rompe il ghiaccio fra le donne vittoria numero 40 in carriera per Simone Origone nella tappa di Coppa del mondo sulla pista svedese di Idre. Il detentore della sfera di cristallo ha approfittato dell’annullamento della prevista semifinale e finale a causa del maltempo e, dopo avere realizzato la migliore misura nella terza run di giovedì con ...

Sci alpino : cdm. paris show - trionfa anche nel super-g di kvitjfell : kvitjfell (NORVEGIA) - Dominik paris trionfa anche nel super-g di kvitjfell. Nella tappa norvegese, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino...

SUPER-G SOCHI - GARA CANCELLATA/ Meteo sfavorevole in Russia - CdM Sci - : Diretta SUPER-G SOCHI streaming video e tv: orario e risultato live della GARA di Coppa del Mondo di sci con Goggia e Brignone, 3 marzo,.

Sci alpino : Cdm. Paris vince in Norvegia - coppa discesa ancora possibile : KVITFJELL (Norvegia) - Dominik Paris fa un'altra impresa e, a una gara dal termine della stagione, può continuare a inseguire il sogno della coppa

Sci : Cdm - Paris vince discesa a Kvitfjell : Kvitfjell, NORVEGIA,, 2 MAR - Altra impresa dell'azzurro Dominik Paris che in 1.45.74 ha vinto la discesa di cdm di Kvitfjell. Secondo lo svizzero Beate Feuz in 1.45.99 e terzo l'austriaco Matthias ...

Sci alpino : cdm.paris vince in norvegia - coppa discesa ancora possibile : KVITFJELL (norvegia) - Dominik Paris fa un'altra impresa e, a una gara dal termine della stagione, puo' continuare a inseguire il sogno di...

Sci : Cdm donne - troppa neve a Sochi - è stop : E' davvero nato sotto una cattiva stella il ritorno della Coppa del mondo sulle piste olimpiche russe di Rosa Khutor. Il calendario originario prevedeva per oggi e domani una discesa ed un superG. ...

Sci : Cdm donne - cancellate prova a Sochi : Troppa neve nella notte e cosi' anche l'ultimo tentativo di far svolgere almeno una prova della discesa libera di Coppa del mondo donne di sci alpino a Sochi e' fallito. Niente prova, e quindi sara' impossibile anche la gara. Ora si proverà a tracciare un super-G sulla parte più bassa della pista in modo che ci sia la ...

Cdm Sci : prove Kvitfjell - bene Janrud : Il norvegese Kjetil Jansrud è stato il più veloce nella prima e unica prova della discesa libera di Coppa del mondo di sci in programma domani, con il tempo di 1.47.67. Secondo miglior tempo per l'altro norvegese Adrian Sejersted e terzo per l'austriaco Hannes Reichelt. Miglior azzurro Dominik Paris, sesto ...

Sci : Cdm - prove Kvitfjell - bene Janrud : ... 'oddsserve-csi-1', , ANSA, - Kvitfjell, NORVEGIA,, 1 MAR - Il norvegese Kjetil Jansrud è stato il più veloce nella prima e unica prova della discesa libera di Coppa del mondo di sci in programma ...

Sci alpino - splendida Sofia Goggia nella discesa di Crans Montana : l’azzurra torna a vincere in CdM dopo quasi un anno : La bergamasca vince la discesa femminile di Crans Montana, precedendo Joana Haehlen e Nicole Schmidhofer Ci siamo persi tre mesi di capolavori, ma per fortuna ora l’Italia può godersi la sua regina. Sofia Goggia torna a vincere una gara di Coppa del mondo a distanza di quasi un anno, quando alle finali di Are della scorsa stagione aveva trionfato in superG. A Crans Montana dà un’impressionante dimostrazione di superiorità, ...

Sci - Cdm : Pinturault vince combinata Bansko - quarto Tonetti : BANSKA BYSTRICA, Slovacchia, - Alexis Pinturault ha vinto la combinata maschile di Bansko, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il francese, al 22esimo successo in carriera, si garantisce la ...