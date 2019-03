Sci alpino | Gigante Spindleruv Mlyn oggi 8 marzo | orario d’inizio e come vederlo in tv

oasport

(Di venerdì 8 marzo 2019) Dopo la cancellazione di tutto il weekend a Rosa Khutor, la Coppa del Mondo femminile di scisi trasferisce in Repubblica Ceca in quel di, per un fine settimana dedicato completamente alle prove tecniche.si gareggia in. Tornerà in pista Mikaela Shiffrin, che, senza gareggiare, ha festeggiato la vittoria della Coppa del Mondo, la terza consecutiva. L’americana, però, vuole conquistare anche quella di, dopo aver vinto già quella di slalom e potrebbe essere decisiva proprio la gara di. La nativa di Vail è attualmente al comando della classifica con 455 punti contro i 374 della francese Tessa Worley a due prove dal termine.In casa Italia fari puntati su Federica Brignone, che ha l’obiettivo di chiudere sul podio nella classifica di. La valdostana punta ad un grande risultato ed è reduce dalla vittoria in ...

Fisiofficial : MERAVIGLIOSO PARIS: TRIONFA ANCHE A KVITFJELL, QUARTO SUCCESSO STAGIONALE IN COPPA DEL MONDO… - Fisiofficial : FUORICLASSE ASSOLUTO: PARIS TRIONFA ANCHE IN SUPERG A KVITFJELL, HA IN MANO LA COPPA DI SPECIALITÀ… - Coninews : Olimpiadi, Mondiali, Coppe del Mondo, sugli sci ha vinto tutto. Icona dello sci alpino e dello sport italiano, tant… -