Sci alpino | Coppa del Mondo 2019 | a Kranjska Gora si ripropone il duello

oasport

(Di venerdì 8 marzo 2019) Dopo un fine settimana dedicato completamente alla velocità a Kvitfjell, nelladelmaschile di scitornano protagoniste le discipline tecniche e lo fanno in quel di, dove in programma ci sono un gigante (sabato) ed uno slalom (domenica).Sarà l’ennesima occasione per ilinfinito tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. Il norvegese si è preso la vittoria nel gigante mondiale di Are e in quello di Bansko, mentre l’austriaco ha risposto con il titolo iridato in slalom. Sono ovviamente loro i due grandi favoriti sulla storica pista slovena ed inoltre la due giorni dipuò diventare molto speciale per Hirscher, che ha l’occasione di vincere matematicamente la sua ottavadelconsecutiva, entrando così ancora di più nella leggenda di questo sport.L’ultimo vero rivale, che tiene i giochi ancora ...

Fisiofficial : MERAVIGLIOSO PARIS: TRIONFA ANCHE A KVITFJELL, QUARTO SUCCESSO STAGIONALE IN COPPA DEL MONDO… - Fisiofficial : FUORICLASSE ASSOLUTO: PARIS TRIONFA ANCHE IN SUPERG A KVITFJELL, HA IN MANO LA COPPA DI SPECIALITÀ… - Coninews : Olimpiadi, Mondiali, Coppe del Mondo, sugli sci ha vinto tutto. Icona dello sci alpino e dello sport italiano, tant… -