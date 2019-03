Schiaffi ad alunni | sospesa maestra

Schiaffi e capelli strappati ai suoi alunni - sospesa maestra di scuola elementare nel Leccese : Una insegnante di una scuola elementare di Nardò (Lecce) sarebbe stata in diverse occasioni violenta nei confronti di alcuni bambini. Bambini che, stando alla denuncia dei genitori, non dormivano la notte e piangevano per andare a scuola. Qualcuno è finito anche al pronto soccorso per dei segni rossi che aveva sul corpo.Continua a leggere