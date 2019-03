Sassuolo | Carnevali si sbilancia | la partita contro il Napoli ed il mercato

calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019) “Ililvuole portare a casa qualcosa in piu’ rispetto agli ultimi anni. Sara’ una gara dura e speriamo di rendere la vita difficile ad unche e’ tra le squadre piu’ in forma del campionato”. Sono le dichiarazioni di Giovanni, amministratore delegato delin vista dellail. “Quest’anno abbiamo cambiato molto, a partire dalla guida tecnica – racconta a ‘Si Gonfia la Rete’ su Radio Marte – Abbiamo preso De Zerbi che ha qualcosa di speciale ed e’ il piu’ giovane allenatore della serie A e poi abbiamo cambiato 12 giocatori. C’e’ stata una rivoluzione totale e per questo non avevamo in mente un obiettivo preciso da centrare in campionato. Dico pero’ che siamo contenti, abbiamo perso qualche punto o meglio ne ...

