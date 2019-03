Sarri | «La squadra ha trovato solidità difensiva e di risultati»

Chelsea-Tottenham - Sarri : 'Kepa? Non vogliamo ucciderlo! La squadra mi rispetta' : Chi sarà il portiere titolare nel Chelsea che affronterà il Tottenham nel match di Premier League in programma mercoledì sera a Stamford Bridge? Maurizio Sarri non scioglie il dubbio, anzi. "Ho ...

Chelsea - la squadra al fianco di Sarri : “ora dobbiamo mantenere la calma” : Il Chelsea non sta di certo attraversando un buon momento ma è sbagliato mettere in dubbio le capacità di Maurizio Sarri, l’ex Napoli può togliersi ancora tante soddisfazioni sulla panchina dei Blues. “La cosa piu’ importante adesso e’ rimanere calmi, dobbiamo continuare ad allenarci duramente per ritrovare il nostro miglior calcio, altrimenti non risolveremo i nostri problemi“, le parole di Pedro, mentre uno ...

Chelsea - Sarri : 'Voglio una reazione dalla squadra. Diamoci obiettivi a breve termine' : Un nuovo impegno, per lasciarsi alle spalle l'umiliazione dell'Etihad Stadium. Il Chelsea domani scenderà in campo contro il Malmo per i sedicesimi di finale di Europa League e Maurizio Sarri ha ...

Sarri : "Sono un sognatore. Questa squadra era abituata al contropiede..." : Risponde alle critiche Maurizio Sarri, e lo fa a modo suo, senza mezzi termini, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Huddersfield. Nonostante le critiche dopo il brutto k.o. in ...

Sarri : 'Hazard deve giocare più per la squadra. Voglio cambiare il Chelsea' : Non è un momento semplice per Maurizio Sarri, chiamato a riscattare il pesante 4-0 subito nell'ultima partita contro il Bournemouth. La prima occasione di rivincita ci sarà a Stamford Bridge contro l'...

Chelsea - Sarri : “squadra difficile da motivare” : Intervistato a Sky Sport Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, ha parlato delle ultime prestazioni delle squadra: “è preoccupante, questa squadra è molto difficile da motivare e così perde anche il nostro calcio. La squadra ha difeso correndo dietro, non in avanti, non ha pressato ed ha giocato a 7 tocchi. La squadra ha perso totalmente identità, è un momento complicato dopo una prima fase in cui sembrava ricettiva, ora invece sta ...