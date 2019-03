Samp con la maglia storica

Sampdoria - contro l'Atalanta si cambia... maglia FOTO : 'Noi - che oggi possiamo vantare la maglia più bella del mondo - veniamo anche da lì, da quel marzo 1899 in cui vedeva ufficialmente la luce la sezione calcio della Società Ginnastica Sampierdarenese.

Sergi Samper sulle orme di Iniesta : in Giappone con il Vissel Kobe : Negli ultimi anni sono emersi parecchi mercati nel calcio: dagli Usa alla Cina, agli Emirati Arabi fino ad arrivare al Giappone. Oggi, sembra proprio il Paese del Sol Levante quello in grado di attirare maggiormente i calciatori europei. Il primo grande nome arrivato è stato quello di Fernando Torres. Poi è stato il turno di Iniesta che è stato decisivo nel passaggio di Sergi Samper, 24enne ex Barcellona, al Vissel Kobe, come spiega lo ...

Sampdoria - ansia per Quagliarella : in dubbio per la partita contro l’Atalanta : Fabio Quagliarella in dubbio per la partita fra Sampdoria e Atalanta: uscito malconcio dal match contro la Spal, l’attaccante ha svolto solo allenamento in piscina e fisioterapia Sfida delicata per la Sampdoria nella 27ª Giornata di Serie A: di scena al Luigi Ferrari il match contro l’Atalanta che mette in palio punti importanti per la zona Europa League. Giampaolo potrebbe dover rinunciare a Fabio Quagliarella, il bomber del ...

Marotta incontra Icardi - spostata Samp-Genoa : ROMA - Schiarita sul fronte Icardi : Giuseppe Marotta , ha incontrato nella giornata odierna l'argentino e Wanda Nara. Un faccia a faccia "cordiale volto alla ricerca di una soluzione nell'interesse ...

Cessione Samp - spuntano un fondo e una cordata con Garrone : Vendita Sampdoria – Non si placano le voci relative a una prossima Cessione della Sampdoria. L’era Ferrero sarebbe molto vicina alla sua conclusione, e all’imprenditore romano potrebbe subentrare il fondo York Capital Management di Jamie Dinan. Come riporta “Primo Canale”, la trattativa sarebbe entrata nel vivo, dopo la fase della due diligence (l’analisi dei conti), […] L'articolo Cessione Samp, spuntano un fondo e una cordata ...

Tiro con l'arco - sette medaglie per atleti Sampietrani ai campionati italiani : SAN PIETRO VERNOTICO - Ai campionati italiani indoor di Rimini del 23 e 24 febbraio scorsi, gli 'Arcieri Amici di Reno' di San Pietro Vernotico hanno dominato la scena conquistano ben sette medaglie. ...

Sampdoria - periodo buio superato. E con un Quagliarella così l'Europa si può : 'Ci siamo giocati un jolly, basta errori'. Il riferimento di Marco Giampaolo alla sconfitta casalinga contro il Frosinone di tre settimane fa era un chiaro invito alla sua squadra di non commettere ...

SuperFabio trascina la Samp e inchioda la Spal con una doppietta | : Quagliarella mette a segno una doppietta nel primo tempo. Gol di Floccari anullato dal Var scatena la protesta: tifosi ferraresi insorgono ed escono dallo stadio. Fuori tempo massimo la Spal accorcia le distanze. La partita si conclude 1-2

Doppietta di Quagliarella - Spal-Sampdoria 1-2. Contestato l'arbitro Pasqua : con il Var annulla il gol di Floccari dopo 4 minuti e mezzo : Lo scorso maggio, la Spal si era salvata battendo la Sampdoria, ma all'epoca i blucerchiati erano fuori dall'Europa league, oggi guerreggiano con Atalanta e Torino, con la Fiorentina e persino la ...

Scontri dopo Samp-Genoa del 2016 - un patteggiamento e 6 'messe alla prova' : Genova - Sei 'messe alla prova', un patteggiamento a 4 mesi e un rinvio per processo con rito abbreviato: questo ha deciso il tribunale del capoluogo ligure per 8 tifosi della Sampdoria che a maggio ...

Cessione Sampdoria - Massimo Ferrero non chiude le porte ma “ancora nessuna offerta concreta” : Cessione Sampdoria – Massimo Ferrero ha parlato dell’ipotesi di un passaggio di mano del club doriano nei prossimi mesi “Tutte parole, fiumi di parole, ma di fatto nessuna offerta concreta“. Ha esordito così Massimo Ferrero parlando della possibile Cessione della Sampdoria. Per la prima volta però, il patron doriano parlando ai microfoni del Secolo XIX, non ha negato di voler vendere, ma ha dichiarato che nessuna ...

Sampdoria : slitta incontro per cessione : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', , ANSA, - GENOVA, 27 FEB - E' slittato l'incontro tra i vertici della Sampdoria ...

Cessione Sampdoria - slitta l’incontro : tutti i dettagli : Cessione Sampdoria – La Sampdoria pensa al presente con l’obiettivo di conquistare un ottimo risultato alla fine del campionato ma il pensiero è rivolto inevitabilmente anche al futuro ed in particolar modo alla Cessione del club. E’ slittato l’incontro con i rappresentanti del fondo americano York Capital previsto inizialmente per la giornata di oggi a Londra. La trattativa però prosegue e dovrebbe continuare anche ...

Il ruolo di Fiorentino dietro i contatti York Capital-Sampdoria : York Capital, il fondo d’investimento che ha messo nel mirino la Sampdoria, non è un soggetto sconosciuto per la città di Genova. Secondo quanto riportato dall’edizione ligure del quotidiano La Repubblica, già nel 2016, ai tempi in cui il banchiere Paolo Fiorentino (lo stesso che curò la cessione della Roma agli americani) era amministratore delegato […] L'articolo Il ruolo di Fiorentino dietro i contatti York Capital-Sampdoria ...