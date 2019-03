Salvini si prende il weekend per la Tav ' Governo? Siamo nelle mani del buon Dio'

Sondaggi - chi ci rimette di più tra Salvini e Di Maio sulla Tav. Piepoli - Noto e Weber - sentenza sorprendente : Il balletto tragicomico del governo sulla Tav nasconde una drammatica verità: chi tocca l'Alta velocità rischia di farsi molto, molto male. A concordarlo, sulla Stampa, sono alcuni dei più noti Sondaggisti italiani. Leggi anche: "Ieri abbiamo capito una cosa". Conte, la surreale nota dopo il vertice

Tav - Conte prende il dossier. E Di Maio vuole una «tregua» da Salvini : Che questa mattina a Palazzo Chigi si metta una volta per tutte la parola fine all' affaire Tav è difficile. Però, qualcosa dovrà uscire dal vertice tra il premier Conte, i suoi due vice Di Maio e ...

Migranti - Salvini : "Se c'e qualcuno che pensa sia giusto aprire i porti - prendeteveli a casa vostra" : 'Se c'e qualcuno che pensa sia giusto aprire i porti, prendeteveli a casa vostra coi vostri soldi non con quelli dei poveri Sardi'. Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante un comizio in ...

Matteo Salvini si prende metà dei grillini : La conferma è arrivata dal web. metà movimento grillino alle prossime elezioni voterà Lega. Matteo Salvini quindi in un colpo

M5s contro Salvini : "Prende in giro i pastori - specula sulla loro pelle" : Il latte entra al Viminale e i 5Stelle non ci stanno: "Matteo Salvini vuole mettere il cappello anche sulla protesta dei poveri pastori speculando sulla loro pelle". Luciano Cadeddu, il deputato grillino che nei giorni scorsi si è occupato dell'arrivo in Sardegna del premier Conte e dei ministri Lezzi e Centinaio che hanno incontrato i pastori, adesso ha perso la pazienza: "Non amo apparire, sono un pastore anch'io ma non posso stare ...

Matteo Salvini prende in mano il dossier latte : "Minimo 1 euro al litro o non mi alzo dal tavolo" : Matteo Salvini prende in mano il dossier latte e si schiera con i pastori sardi che da giorni protestano ad oltranza. "Da 60 centesimi a un minimo di 1 euro al litro, è questo dove spero di arrivare questa sera e non mi alzerò dal tavolo sul latte fino a quando non lo ottengo" ha detto il vice premier Matteo Salvini, intervenuto alla presentazione del Rapporto di Agromafie 2018, a proposito della riunione convocata questo ...

Bankitalia : Tria prende le distanze da Di Maio-Salvini. Asse con Mattarella per riconfermare Signorini? : "L'indipendenza di Bankitalia va difesa, mi sono già espresso". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria blinda Palazzo Koch dopo gli attacchi dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che hanno parlato della necessità di azzerare i vertici di Bankitalia e Consob.

Bankitalia - Conte isolato da Salvini e Di Maio è costretto a prendere tempo : ‘Rinviamo’ : Il premier costretto all’immobilismo. Il ruolo del consigliere Cipollone e il timore della sfiducia dei due partner di governo

Matteo Salvini - perché può far crollare il governo se Forza Italia prende il 10% alle Europee : Il mantra tra gli azzurri, almeno per quelli tra loro che ancora credono in una rinascita di Forza Italia e in una riedizione del centrodestra, è 10 per cento. Intesa come la percentuale che il partito del Cav deve scavallare alle prossime elezioni Europee per dare un segnale forte a Salvini. Lo scr

Sea Watch - Matteo Salvini piega la Francia : si prende i 7 immigrati : Un altro successo per il vicepremier Matteo Salvini: la Francia accoglierà 7 migranti della Sea Watch. Sembra finalmente essersi conclusa la contesa tra Roma e Parigi dopo la rottura determinata dagli eventi dei giorni scorsi. Il governo francese, infatti, prestando fede all’accordo stipulato tra gl

Agorà - Anna Ascani e la vergogna in diretta : 'Salvini? O prende in ostaggio migranti o...'. Dove si spinge : ' Di Maio e Salvini hanno bisogno di distrarre l'opinione pubblica'. Anna Ascani , deputata Pd , è ospite di Agorà su Raitre e illustra ai telespettatori la lucida visione politica dei dem: 'I modi migliori sono due - sostiene con tranquillità -: prendere in ostaggio disperati sulla barche oppure dare addosso alla Francia '. La situazione, purtroppo, è un po' più ...

Sea Watch - vendetta di Macron sui migranti : "La Francia non li prende più". Salvini lo frega : "Allora..." : La vendetta di Emmanuel Macron arriva sui migranti. Dopo aver richiamato in Patria l'ambasciatore francese a Roma per "chiarimenti" dopo l'incontro tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista e alcuni esponenti dei gilet gialli, il presidente ha comunicato che la Francia non accoglierà più parte dei

Matteo Salvini - il sondaggio più impensabile : quale regione si prende - il Pd sconvolto : Bye bye Emilia rossa. Che di rosso, nella terra di Peppone, fosse rimasto solo il Lambrusco si era capito da tempo. Le elezioni di marzo erano state l' ennesima sveglia, con la Lega che aveva quadruplicato i suoi consensi, arrivando al 19,2% e il Pd in crollo verticale. E non è un episodio. Tutto la