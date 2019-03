Salvini | Nessuna crisi di governo | con il buon senso si risolve tutto

Matteo Salvini - botta a caldo : "Nessuna crisi di governo e nessuna nostalgia". Drammatico siluro su Berlusconi : "nessuna crisi di governo e nessuna nostalgia del passato". Matteo Salvini risponde a caldo all'affondo del grillino Stefano Buffagni, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e braccio destro di Luigi Di Maio, che ha parlato nel tardo pomeriggio di "crisi di governo già aperta" sulla Tav per c

Salvini scarica i grillini : con i no non si va da nessuna parte : Fine della telenovela. Matteo Salvini è stufo dei grillini. Ha dato loro troppe chance di rinsavire (come dice Silvio Berlusconi).

Napoli - catturato il super boss della Camorra Marco Di Lauro. Salvini : «Nessuna tregua ai criminali». Applausi per la cattura : È finita la latitanza del superboss Marco Di Lauro. Il figlio di Ciruzzo 'o milionario, latitante da 14 anni, è stato catturato dalla polizia in via Emilio Scaglione, a Chiaiano....

Catturato Di Lauro - boss di Scampia. Salvini : 'Nessuna tregua ai criminali' : È finita la latitanza del superboss Marco Di Lauro. Il figlio di Ciruzzo 'o milionario, latitante da 14 anni, è stato Catturato dalla polizia in via Emilio Scaglione, a Chiaiano. Era il secondo ...

Napoli - catturato il super boss della Camorra Marco Di Lauro. Salvini : «Nessuna tregua ai criminali». Applausi per la polizia : È finita la latitanza del superboss Marco Di Lauro. Il figlio di Ciruzzo 'o milionario, latitante da 14 anni, è stato catturato dalla polizia in via Emilio Scaglione, a Chiaiano....

Marco Di Lauro - superboss di Scampia - arrestato a Napoli. Salvini : «Nessuna tregua ai criminali» : È finita la latitanza del superboss Marco Di Lauro. Il figlio di Ciruzzo 'o milionario, latitante da 14 anni, è stato catturato dalla polizia in via Emilio Scaglione, a...

Napoli - catturato il super boss della Camorra Marco Di Lauro : stanato in una casa a Chiaiano. Salvini : «Nessuna tregua ai criminali» : È finita la latitanza del superboss Marco Di Lauro. Il figlio di Ciruzzo 'o milionario, latitante da 14 anni, è stato catturato dalla polizia in via Emilio Scaglione, a Chiaiano....

Napoli - catturato il super boss della Camorra Marco Di Lauro : stanato in una casa a Chiaiano. Salvini : «Nessuna tregua ai criminali» : È finita la latitanza del superboss Marco Di Lauro. Il figlio di Ciruzzo 'o milionario, latitante da 14 anni, è stato catturato dalla polizia in via Emilio Scaglione, a Chiaiano....

Elisa Isoardi : 'Salvini? Nessuna lite politica - ci vedevamo poco e facevamo altro' : Elisa Isoardfi dimostra ancora molto affetto per Matteo Salvini in una lunga intervista in cui la conduttrice conferma la profondità del rapporto con il vicepremier e ministro. Nell'intervista al ...

Elisa Isoardi : “La mia frase su Mahmood? Nessuna polemica - celebravo la bellezza della differenza. Salvini? Mi manca la quotidianità con lui” : Mentre il vicepremier Salvini esprimeva dubbi sulla vittoria di Mahmood a Sanremo, tifando per Ultimo poi arrivato secondo tre le polemiche, l’ex compagna Elisa Isoardi esultava sui social per il suo primo posto: “Mahmood ha appena vinto il Festival. La dimostrazione che l’incontro di culture differenti genera bellezza”. Una frase che non era passata inosservata e che qualcuno aveva visto come una provocazione verso il ...

M5s - nessuna rinuncia alla legalità. Il quesito su Salvini puzzava troppo di trappola : Il recentissimo deludente risultato elettorale in Abruzzo ha dato una scossa forte a tutto il potentato politico italiano, specialmente a quelli che, essendo stati sloggiati bruscamente un anno fa dagli arrembanti movimentisti “grillini”, si sono ritrovati improvvisamente a spasso senza sapere che fare. Per non parlare poi dell’ultra-veterano politico, Silvio Berlusconi, che vorrebbe approfittare del passo falso dei suoi principali rivali per ...

Silvio Berlusconi : "Nessuna possibilità di una candidatura di Salvini a presidente della Commissione europea" : "Non c'è nessuna possibilità, proprio per i numeri, per una candidatura di Matteo Salvini alla presidenza della Commissione europea". Silvio Berlusconi, ospite di Gaia Tortora a Omnibus su La7, stronca una eventuale nomina del leader della Lega come presidente della Commissione europea. Incalzato da

Diciotti - il voto online del M5s "grazia" Salvini : nessuna autorizzazione a procedere : Il M5s dice "no" all'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Si sono espressi in 52.417, di cui 30.948 (il 59,05%) hanno ritenuto che le decisioni del vicepremier leghista rientrino "nell'interesse dello Stato".

Processo Diciotti - il M5s "grazia" Salvini : nessuna autorizzazione a procedere : Il M5s dice "no" all'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Si sono espressi in 52.417, di cui 30.948 (il 59,05%) hanno ritenuto che le decisioni del vicepremier leghista rientrino "nell'interesse dello Stato".