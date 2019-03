Salvini | Lega non voterà mai per bloccare la Tav

Tav - scontro M5S-Lega. Salvini : «Vado fino in fondo». Di Maio : «E' un irresponsabile» : Giuseppe Conte ha «forti dubbi» che l'Italia «abbia bisogno» della Tav. Il presidente del Consiglio si sbilancia per il No: se il cantiere dovesse partire subito, si...

Tav - scontro M5S-Lega. Salvini : «Vado fino in fondo». Conte : «L'opera non mi convince» : Sulla Tav è ancora scontro aperto nel governo tanto che l'Esecutivo è sempre più in bilico. Oggi il premier, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi ha...

Potenza - al comizio della Lega parla ‘bimbo-poliziotto’ : “Io col capitano” Salvini si smarca : “Dov’è la madre?” Non vorrei si pensasse a un sequestro” : “vorrei stringere la mano al capitano a nome di tutti gli italiani”. Queste le parole di un bambino che si è presentato, in divisa da poliziotto, davanti al leader della Lega Matteo Salvini. E’ successo a Potenza, nel pomeriggio del 7 marzo, durante un comizio in vista delle elezioni regionali del prossimo 24 marzo. Il bambino, figlio di un candidato leghista, ha pronunciato un lungo elogio al ministro dell’Interno. Lo ...

TAV - Lega e 5 Stelle lontani. Di Maio “Vertice infruttuoso è tosta - ci riproveremo” - Salvini : “Voglio sbloccarla no bloccarla!” : Altre 48 ore di tempo per sbloccare la situazione, il vertice prolungato fino a tarda notte non ha portato ad una risoluzione. Lega e 5 Stelle distanti «Saranno necessari ulteriori incontri non essendoci un accordo finale»: all’indomani del vertice di governo notturno sull’alta velocità Torino-Lione la situazione nell’esecutivo rimane aggrovigliata. Uno stallo prolungato che somiglia … Continue reading TAV, Lega e 5 Stelle lontani. Di Maio ...

Vaccini - l'uscita di Salvini incrina l'asse Lega-Fi al Pirellone. Gallera : "Proposta di retroguardia" : l'assessore al Welfare dell'esecutivo del governatore leghista Fontana critica l'alleato in Regione sull'idea di riviare ancora la piena attuazione dell'obbligo vaccinale. Anche alla luce dei risultati raggiunti

Legittima difesa - oggi il voto chiave. Di Maio freddo con Salvini - rischio franchi tiratori M5S contro la Lega : il giorno dell'esame chiave per l'approvazione della riforma più chiara a Matteo Salvini: la Legittima difesa, qui tutti i dettagli della riforma e cosa è prevedono le leggi all'estero, . ...

8 marzo - il 'ruolo naturale della donna' per i giovani della Lega Salvini di Crotone 'Promuovere e sostenere la vita e la famiglia' : Sostengono 'una cultura politica che rivendica una sempre più marcata autodeterminazione della donna che suscita un atteggiamento rancoroso e di lotta nei confronti dell'uomo'. 5. Contrastano il '...

"Salvini - sfigato. Pubblica questa" : la sfida dell'assessore al leader della Lega : Il ministro aveva condiviso sui social la foto di una ragazza di 22 anni, esponendola al commento dei suoi fan...

Droga - Matteo Salvini : “Via la modica quantità”. M5S : “Arrestiamo veri spacciatori o legalizziamo” : Tra Lega e M5S si è aperto un nuovo fronte di scontro, a partire dal ddl anti-spaccio presentato ieri dalla Lega. Per il senatore Matteo Mantero primo firmatario di un ddl al Senato per la legalizzazione della cannabis, "togliendo la modica quantità si perseguono i clienti e si salvano gli spacciatori".Continua a leggere

Legittima difesa - Salvini il finto tonto : non riesce a fermare i cattivi e così delega noi a farlo : Un pregiudicato per reati di droga, sotto l’effetto di stupefacenti, investe e uccide marito e moglie e ferisce gravemente i loro due figli. Il pregiudicato è marocchino, ha il permesso di soggiorno e c’è la certezza che sia un delinquente. Il ministro dell’Insicurezza pubblica, della Paura e della Propaganda, sforna in dieci minuti un disegno di legge che aumenta le pene per gli spacciatori. Il testo, che è una boutade propagandista, è ottimo ...