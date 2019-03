Salvini evoca ancora la crisi | Siamo nelle mani di Dio

Salvini : "Vado fino in fondo - vediamo chi ha la testa più dura nel governo" | Ed evoca la crisi | Di Maio : "Irresponsabile - ne risponde agli italiani" : Il ministro dell'Interno ospite della prima puntata di "Dritto e Rovescio" condotto da Paolo Del Debbio

Salvini : "Vado fino in fondo - vediamo chi ha la testa più dura nel governo" | Ed evoca la crisi | Di Maio : "Irresponsabile - ne risponde agli italiani" : Il ministro dell'Interno ospite della prima puntata di "Dritto e Rovescio" condotto da Paolo Del Debbio

Salvini : "Sulla Tav vado fino in fondo - vediamo chi tra me e Di Maio ha la testa più dura" | Entrambi evocano la crisi : Il ministro dell'Interno ospite della prima puntata di "Dritto e Rovescio" condotto da Paolo Del Debbio

Tav - Di Maio : "Il 'no' non è in discussione" | Salvini : "Vediamo chi ha la testa più dura" | E si evoca la crisi : Il ministro dell'Interno ospite della prima puntata di "Dritto e Rovescio" condotto da Paolo Del Debbio