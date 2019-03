Salone di Ginevra | Italdesign DaVinci GT

Salone di Ginevra 2019 - Le novità firmate dai tuner - VIDEO : TechArt. La TechArt mantiene fede al suo amore per il mondo Porsche e svela la GTStreet RS, sviluppata combinando i contenuti della GT3 RS e della Turbo S con una aerodinamica esclusiva in carbonio. Il boxer biturbo rimane collegato alla trazione integrale, a differenza della GT2 RS, ma viene elaborato fino a 770 CV e 920 Nm. Bastano 2,5 secondi per toccare i 100 km/h e la spinta continua fino ai 340 km/h autolimitati per preservare i ...

Peugeot Motocycles : al Salone dell’Automobile di Ginevra svelato il concept E-Metropolis - scooter a tre ruote : Il concept E-Metropolis vanta caratteristiche e performance di alto livello, trasmettendo immediatamente un chiaro messaggio circa la determinazione del marchio Peugeot nel mantenersi all’interno dei più alti standard di produzione europei nel mercato 3 ruote elettrico: Un motore elettrico montato sul telaio che fornisce una potenza massima di 36 Kw alla ruota posteriore. La velocità massima dichiarata è 135 km/h, con un’autonomia fino a 200 ...

Alcantara "veste" le supercar esposte al Salone di Ginevra : Gli interni delle auto che fanno sognare i visitatori della kermesse ginevrina sono firmati da Alcantara

Tra elettrico e digitale : le auto più tech del Salone di Ginevra 2019 : Fiat CentoventiAston Martin LagondaHonda ENissan ImqPal-V Flying CarSeat MinimòPeugeot E-LengKia ImagineAlfa Romeo TonaleE.Go LuxGinevra – Negli archivi storici del Salone Internazionale dell’auto di Ginevra il 2019 sarà probabilmente ricordato come l’anno dei veicoli elettrici. Pare infatti essere ufficialmente terminato il tempo dei tentennamenti e dei freni a mano tirati, in attesa di un qualche segnale concreto in arrivo ...

Nuova Fiat 500 - L'elettrica debutterà al Salone di Ginevra 2020 : Nel corso della conferenza stampa di presentazione della concept Fiat Centoventi, il capo del marchio torinese Olivier Franois ha confermato che la Nuova generazione della 500 debutterà, in versione elettrica, all'edizione 2020 del Salone di Ginevra. La 500 del futuro: elettrica e ibrida. Durante il suo discorso è stato mostrato per qualche secondo un teaser della vettura, che fa vedere soltanto pochi dettagli, come i caratteristici ...

Salone di Ginevra 2019 : tutte le anteprime e le novità dell'89ª edizione : Tutto sulle novità che verranno presentate durante la kermesse elvetica dal 7 al 17 marzo 2019 e in più info sugli orari di...

Salone auto Ginevra 2019 - 10 stand da vedere assolutamente : Se tra le 600.000 persone che visiteranno il Salone di Ginevra ci sarete anche voi, sappiate che non ci sono solo le automobili da vedere, ma anche tante altre cose interessanti. Ecco la nostra selezione. Alcantara Italdesign ha scelto Alcantara per rivestire gli interni della concept car DaVinci presentata al Salone di Ginevra. Una applicazione artigianale dal contenuto altamente tecnologico. La parte centrale della plancia è una futuristica ...

Mole Almas - la coupé presentata al Salone di Ginevra : Il marchio piemontese Mole Costruzione Artigianale presenta Almas al Salone di Ginevra. Almas è una coupé due posti da 4 metri e 70 di lunghezza che richiama a lcuni tratti di Alfa Romeo leggendarie, ...

Nissan - a Salone Ginevra Leaf e+ con autonomia fino a 385 km : Non un caso se Leaf, la pi venduta al mondo con oltre 400mila unit , prima nel mercato europeo e italiano nel 2018, amplia l'offerta dando la possibilit ai clienti di scegliere tra due autonomie di ...

Salone di Ginevra 2019 - l’auto più veloce del mondo si chiama Koenisegg Jesko [FOTO] : L’hypercar svedese vanta l’incredibile potenza di 1.280 Cv e una coppia mostruosa pari a 1.600 Nm Koenigsegg ha svelato sotto i riflettori del Salone di Ginevra 2019 la nuova Jesko, hypercar che punta a diventare l’automobile di serie più veloce dell’intero globo. La Jesko prende il nome del padre del fondatore e CEO della Casa svedese, ovvero l’eclettico Christian von Koenigsegg. Erede dell’Agera RS, la nuova hypercar del nord Europa ...

Touring Superleggera : presentata al Salone Internazionale di Ginevra la cabriolet Sciàdipersia [Gallery] : 1/25 ...

Salone di Ginevra 2019 - ecco gli interni delle supercar più belle ed esclusive [GALLERY] : Alla kermesse svizzera le supercar più potenti ed esotiche utilizzano Alcantara per i propri sportivissimi interni Iconiche, uniche, potenti e leggerissime e tutte indossano Alcantara per incantare il pubblico della kermesse ginevrina. L’abitacolo avvolgente in Alcantara nera, o grigio scuro, con impunture a contrasto in colori accesi: questa infatti potrebbe essere la descrizione delle più ammirate auto come, ad esempio, la Ferrari F8 ...

Pirelli - le novità di gamma al Salone di Ginevra : ... forniamo i pneumatici in primo equipaggiamento a oltre la meta? delle auto del segmento prestige, siamo partner dei piu? importanti costruttori automobilistici del mondo e continuiamo a crescere, ...