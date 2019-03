Salisburgo-Napoli | Europa League 2019 | quando si gioca il ritorno? Programma | orario e tv

oasport

(Di venerdì 8 marzo 2019) Giovedì 14 marzo si giocheràdegli ottavi di finale dell’di calcio. I partenopei hanno dominato il match d’andata imponendosi con un roboante 3-0 e dunque hanno già messo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale della seconda competizione continentale per importanza, i ragazzi di Carlo Ancelotti si sono scatenati al San Paolo e ora potranno amministrare il cospicuo vantaggio in occasione del match diche si giocherà in terra austriaca.Gli azzurri partiranno con i favori del pronostico e potranno permettersi di amministrare la situazione, Milik e compagni dovranno però essere bravi a non sottovalutare la situazione e per completar l’opera e per proseguire l’avventura nel torneo. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’d’inizio di ...

