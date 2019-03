Sabato e domenica nel Foglio Che cosa c' è nell' inserto culturale del fine settimana

ilfoglio

(Di venerdì 8 marzo 2019) Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di. Ecco chetrovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Il pozzo delle donne - Dove gli uomini non cadono mai. In fondo al buio c’è uno sguardo, c’è la parola femminile per narrarlo e ritrovare la

Mov5Stelle : Mancano pochi giorni al via del Villaggio #Rousseau di Milano, in programma il 9 e il 10 marzo (sabato e domenica),… - zazzatweet : +++ Dopo le proteste degli appassionati la federcalcio spagnola ha deciso di eliminare dal prossimo anno le partite… - LAGNroma : Venerdì, sabato, domenica e poi ogni domenica, i primi 100 visitatori riceveranno in regalo il fumetto 'TIME IS OUT… -