Romagnoli-Juventus | assalto Paratici | cifre e dettagli

Romagnoli Juventus - i bianconeri fanno sul serio per il capitano del Milan : Romagnoli Juventus – La società bianconera ha la necessità di ringiovanire il reparto arretrato, e stando a quanto riportano siti specializzati, la dirigenza della Juventus avrebbe la chiara intenzione di provarci per il capitano del Milan. Romagnoli Juventus – Per il dopo Bonucci e Chiellini si pensa al centrale dei rossoneri e della Nazionale italiana […] More