Roma | si chiude l’era Monchi | oltre 200 milioni in plusvalenze

Lazio super : domina il derby 3-0. La Roma chiude in 10 : La Lazio si divora la Roma e torna in corsa per la zona Champions: 3 a 0 senza storia all'Olimpico. Inzaghi vince il duello con Di Francesco. Tatticamente non c'è stato match. Nella...

Lazio super : domina il derby 3-0. La Roma chiude in 10 : La Lazio si divora la Roma e torna in corsa per la zona Champions: 3 a 0 senza storia all'Olimpico. Inzaghi vince il duello con Di Francesco. Tatticamente non c'è stato match. Nella...

Lazio super : domina e stravince il derby 3-0. La Roma chiude in 10 : La Lazio domina e vince il derby contro la Roma all'Olimpico (3-0). In gol Caicedo, Immobile su rigore e Cataldi. Nel finale espulso Kolarov. A breve servizio completo LEGGI LA...

Si chiude l’Exit Tour - Emma in lacrime a Roma dopo le polemiche politiche (video) : “Ci vuole coraggio” : Emma in lacrime a Roma chiude la seconda parte del Tour che ha organizzato per il supporto di Essere qui, ultimo album di inediti che l'artista salentina ha pubblicato a gennaio 2018 a tre anni dal successo di Adesso. Un pianto liberatorio, quello della Marrone alla fine del concerto, che racchiude tutte le emozioni di un Tour che si è sviluppato all'insegna della polemica ma anche della musica, quella nella quale ha sempre creduto ...

Fondazione Musica per Roma - chiude Equilibrio Festival – Aurora Boreale con oltre 8mila spettatori : Grande successo di pubblico per Equilibrio Festival che chiude con circa 8 mila spettatori: 2600 accorsi per gli spettacoli di danza e in 5000 per vedere l’Aurora Boreale e le mostre chiude con oltre 2600 spettatori Equilibrio Festival, diretto da Roger Salas, in programma dal 10 al 26 febbraio 2019 in Auditorium Parco della Musica, con una stagione dedicata ai Paesi Nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia). Fil rouge e tema ...

Maltempo - ancora venti forti al Centrosud : 3.500 gli interventi dei vigili del fuoco in 24 ore| Sos alberi - Roma "chiude" i parchi : Le forti raffiche di vento non mollano il Centrosud: oltre 3.500 gli interventi dei vigili del fuoco per Maltempo nelle ultime 24 ore.Il numero maggiore di interventi ha interessato Lazio (1.100) e Campania (1.000).

Maltempo - crollano muri e alberi : tre morti nel Lazio | Troppo vento : Roma "chiude" : Due persone sono morte ad Alvito per il crollo di un muro, forse causato dal Maltempo. Una terza vittima a Guidonia. Disagi in tutto il Sud. A Bari arenate un mercantile e il rimorchiatore inviato in soccorso.

Maltempo - cadono muri e alberi : tre morti nel Lazio | Troppo vento : Roma "chiude" : Due persone sono morte ad Alvito per il crollo di un muro, forse causato dal Maltempo. Una terza vittima a Guidonia. Disagi in tutto il Sud. A Bari arenate un mercantile e il rimorchiatore inviato in soccorso.

Judo - European Open Roma 2019 : l’Italia chiude la kermesse capitolina con 5 medaglie ed una vittoria maschile che mancava da 14 anni : È tempo di bilanci per la rappresentativa azzurra che ha preso parte all’European Open di Judo a Roma nel fine settimana. Al PalaPellicone di Ostia è andata in scena una due giorni molto positiva per i colori azzurri, che hanno portato a casa cinque medaglie complessive con un primo, due secondi e due terzi posti valevoli per il secondo posto nel medagliere della manifestazione alle spalle della Russia (2 vittorie e 2 finalisti) di Azizov ...

Roma - ragazzo accoltellato a Barberini : la polizia chiude il Notorius : Non solo il e il pub all' Axa , chiusi il primo per il e il secondo per la sparatoria in cui è rimasto ferito . Ora la polizia di Stato ha proceduto a porre i sigilli ad un terzo locale nella zona di ...

Mdp - al via a Roma i forum di 'Ricostruzione' : chiude i lavori Roberto Speranza : Questi i temi dei forum tematici: l'Europa nel mondo nuovo; Cittadinanza universale, welfare e sanità; Mezzogiorno, autonomie locali, unità della Repubblica; Politiche pubbliche, lavoro, economia ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie : Ziyech chiude la porta in faccia ai giallorossi : Calciomercato Roma, Ultime notizie: i giallorossi puntano forte Hakim Ziyech, ma questi chiude la porta. Intanto arriva un giovanissimo calciatore svedese.

Roma - Patrik Schick chiude alle voci di mercato : “resto qui” : Patrik Schick non si muoverà da Roma, l’attaccante ceco non intende lasciare i colori giallorossi nelle prossime ore di calciomercato Patrik Schick è tornato a parlare del proprio futuro. Lo ha fatto ai microfoni di Skysport, mettendo fine alle voci che lo vorrebbero lontano da Roma nei prossimi mesi. “Non mi preoccupa nessuno, io e penso anche i miei compagni guardiamo solo noi stessi. Se vinciamo ogni partita non dobbiamo ...

'Non chiudete la Sala Trevi' - appello dell'associazione 100autori al Ministero della Cultura e al Comune di Roma : Ministero della Cultura e Comune di Roma trovino una soluzione per il Cinema Trevi di Roma, che chiuderà i battenti il prossimo 28 febbraio. È l'appello dell'associazione 100autori che sottolinea: 'La ...