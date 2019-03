Roma | ruba cavallo di razza ‘Quarter Horse’ | arrestato

Champions League - la Roma esce e accusa il Var. Pallotta : “Derubati - sono stufo…” : Un’eliminazione che non va giù. La Roma saluta la Champions League, sconfitta ai supplementari 3-1 dal Porto allo stadio Do Dragao. Niente quarti di finale per i giallorossi, dunque, nonostante la vittoria dell’andata per 2-1. Lo stesso punteggio con cui si sono chiusi i tempi regolamentari. Ma a far infuriare l’ambiente Romanista, a partire dal presidente James Pallotta, sono le decisioni dell’arbitro Cüneyt Çakir, che ...

Roma fuori dalla Champions. James Pallotta sbotta contro gli arbitri : "Stufo di questa merda - siamo stati derubati" : Capolinea amaro della Roma a Oporto. Sconfitti per 3-1 dai padroni di casa del Porto, ai tempi supplementari. Con la sensazione di essere stati derubati dal Var bifronte: concede un rigore ai portoghesi a pochi minuti dal fischio finale del secondo tempo supplementare, ma nega un rigore ai giallorossi qualche istante dopo."Lo scorso anno abbiamo richiesto il VAR in Champions perché ci avevano rovinato la semifinale e questa sera, ...

Roma : sale su botticella e prova a rubarla - fermato : Roma – Un ragazzo di 26 anni nato in Italia, ma di cittadinanza bengalese, e’ stato fermato nella mattinata odierna dagli agenti del I Gruppo ex Trevi della Polizia locale di Roma Capitale, mentre era intento a sottrarre una botticella nell’area di piazza Venezia. Il vetturino era appena sceso dal mezzo, dopo essersi fermato appunto in zona piazza Venezia, quando il ventiseienne e’ riuscito a salire a bordo e, prendendo ...

Roma : ruba in supermercato e tenta fuga dal tetto - arrestato 23enne : Roma – E’ stato sorpreso a rubare all’interno di un supermercato e ha tentato di dileguarsi calandosi dal tetto ma e’ stato bloccato dopo un breve inseguimento. Come ultima carta a disposizione, ha finto un malore e, portato in ospedale, ha aggredito i Carabinieri nella speranza di trovare la via di fuga. Un cittadino romeno, 23enne senza fissa dimora e con precedenti, e’ stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo ...

Stefàno : se Roma chiede miliardo e mezzo per tram Tva e metro B non ruba niente : Roma – “Per le cinque nuove tranvie, la nuova Roma-Giardinetti, 50 mezzi e le funivie abbiamo chiesto allo Stato 800 milioni. Per il prolungamento della metro B fino a Casal Monastero ne servono altri 300, considerando che il Comune e la Regione ne mettono circa 100 a testa. Infine chiederemo altri fondi, 200 milioni per la tranvia Tva (Termini-Vaticano-Aurelio) e 50 per il tratto del tram Fori Imperiali-Venezia”. “Non ...