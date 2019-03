Roma | Ranieri sarà il nuovo allenatore | la sua storia giallorossa in tre atti

Roma - veleni e rivoluzione : cacciato Di Francesco - torna il 'tifoso' Ranieri : E torna per una questione di fede e di tifo: il manager che ha stregato il mondo vincendo la Premier League alla guida del Leicester non avrebbe posto condizioni ad un ruolo, di fatto, da ...

Un allenatore al giorno – Claudio Ranieri alla Roma - la vita di un tecnico entrato nella storia : Inizia una nuova avventura per l’allenatore Claudio Ranieri, l’ex Leicester sarà il sostituto di Eusebio Di Francesco. Il tecnico è entrato nella storia per lo storico scudetto in Premier nel 2016, con il Leicester e che non è stato ‘cancellato’ dal successivo esonero e dalle esperienze in Ligue1 (Nantes) e di nuovo in Premier (altro esonero recentissimo con il Fulham). E’ stato premiato dalla Fifa nel 2016 ...

Ranieri atteso a Roma : i dettagli del contratto : E’ arrivata nel pomeriggio la decisione della Roma di esonerare Eusebio Di Francesco. Vicinissimo il ritorno di Claudio Ranieri, che aveva lasciato i giallorossi nel 2011. L’ex Fulham è atteso domani nella capitale, mancano solo i dettagli. Il tecnico autore dell’impresa con il Leicester dovrebbe firmare un contratto di tre mesi. Fino a fine stagione dunque, intanto, in attesa di capire come andranno a finire le cose da ...

Risalire la china e dimenticare il Fulham : Ranieri riparte dalla sua Roma : Risalire la china e dimenticare il Fulham: Ranieri riparte dalla sua Roma Manca ancora l’ufficialità, ma sembra ormai tutto fatto per il ritorno di Claudio Ranieri in Italia e alla Roma. L’esonero in giornata di Eusebio Di Francesco ha riaperto le porte di Trigoria al tecnico di Testaccio, che nei giallorossi ha esordito da calciatore, prima di allenare poi la Lupa tra il 2009 e il 2011. Furono due anni amari per la Roma, che ...

