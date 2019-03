Roma | Ranieri nuovo allenatore | attese firma e ufficialità

Ranieri è già arrivato a Roma - Monchi ai saluti : Claudio Ranieri è atterrato all'aeroporto di Ciampino, con un volo privato. Il tecnico, proveniente da Londra, è pronto a cominciare la sua seconda avventura sulla panchina della Roma e nel pomeriggio ...

Roma - lascia anche Monchi. Ranieri a Trigoria per la firma : Dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco , la Roma perde anche il ds Monchi. Ne dà notizia Sky Sport 24, l'ufficialità è attesa nelle prossime ore. Monchi lascia con la formula della rescissione consensuale del contratto. Il direttore sportivo spagnolo, dopo 20 mesi in giallorosso , lascia il ...

Roma. Lascia anche il direttore sportivo Monchi - Claudio Ranieri mister : Dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco, arriva anche l’addio del direttore sportivo Monchi. Lo spagnolo non voleva mandare via il

Roma - Ranieri è arrivato in città : adesso la firma sul contratto e nel pomeriggio il primo allenamento : Il nuovo allenatore della Roma è arrivato questa mattina nella Capitale, nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento Claudio Ranieri è atterrato a Roma, all’aeroporto di Ciampino con un volo privato da Londra insieme alla moglie, per dirigersi poi negli uffici del club giallorosso per la firma e l’ufficializzazione. Per l’ora di pranzo previsto l’arrivo a Trigoria dove dirigerà l’allenamento del pomeriggio in ...

Roma - ultime ore caldissime : il retroscena sull’esonero di Di Francesco e la scelta di Ranieri : Sono ore caldissime in casa Roma, in particolar modo la sconfitta e l’eliminazione dagli ottavi di Champions League hanno portato al ribaltone in panchina con l’esonero di Di Francesco e l’arrivo di Claudio Ranieri. Il tecnico ex Sassuolo ha pagato non solo l’eliminazione contro il Porto ma in generale un percorso che secondo la dirigenza non è stato all’altezza, adesso Ranieri avrà il compito di compattare ...

La Roma cambia volto con Ranieri : riprodurrà il modulo vincente del suo Leicester? Ecco come sarebbe l’11 : La Roma passerà nelle mani di Claudio Ranieri dopo la gestione Di Francesco ricca di alti e bassi, culminata con la debacle col Porto La Roma nella giornata di ieri ha deciso di esonerare Eusebio Di Francesco dopo l’incredibile estromissione dalla Champions League per mano del Leicester. La società giallorossa ha optato per il ritorno di Claudio Ranieri in panchina, accordo che verrà ufficializzato solo nella giornata di oggi. ...

