Roma | Monchi lascia il club | il ds ha rassegnato le dimissioni

La Roma nel caos - Monchi si dimette : Contrario all’esonero di Di Francesco È caos alla Roma. Ieri la società giallorossa, all’indomani dell’eliminazione dalla Champions, ha esonerato Eusebio Di Francesco. Oggi il direttore sportivo spagnolo Monchi – che sempre ieri aveva un battibecco con i tifosi in aeroporto – lascia il club perché in disaccordo con la decisione di allontanare l’allenatore. L’annuncio ufficiale ci sarà oggi. Sarà una ...

Rivoluzione Roma - l’esonero di Di Francesco costa caro a Pallotta : Monchi lascia il club giallorosso : La decisione di esonerare Di Francesco ha spinto Monchi a lasciare la Roma, nella giornata di oggi avverrà la risoluzione consensuale L’esonero di Eusebio Di Francesco ha dato il via ad una Rivoluzione in casa Roma, caratterizzata anche dall’addio del direttore sportivo Monchi. Lo spagnolo ha deciso di lasciare il club giallorosso dopo la decisione di Pallotta di cambiare allenatore, mandando via il profilo scelto proprio ...

Dentro Ranieri - fuori Di Francesco e Monchi : la Roma cambia pelle per il finale di stagione : Un Romantico ritorno e due spietati addii anticipati. Dalle montagne russe della Roma americana, manovrate a distanza da Pallotta con i consigli del consulente Baldini e azionate sul posto dal Ceo ...

Lite con i tifosi della Roma all’aeroporto - poi Monchi chiede scusa su Twitter : Ore agitate in casa Romanista Sono ore agitate in casa Romanista. Ieri sera l’eliminazione dalla Champions ad opera del Porto che ha vinto 3-1. Poi il pacato tweet del presidente Pallotta che ha accusato l’arbitraggio e l’uso del Var. C’è tensione per le sorti di Di Francesco che potrebbe essere esonerato e sostituito da Ranieri in qualità di traghettatore. Ma il clou c’è stato questa mattina in aeroporto con i ...

Roma - Monchi conferma : “Nel dopo gara un po’ di nervosismo” : E’ il primo intervento pubblico post Roma-Porto per il ds giallorosso Monchi. Non aveva parlato ieri sera, successivamente alla sconfitta, lo fa adesso su Twitter tramite il suo profilo ufficiale. conferma il nervosismo di fine gara, ma cerca di fare chiarezza su quanto è stato detto: “Ho letto – scrive Monchi – che le mie parole sono state riportate in modo inesatto. È vero che c’è stato un momento di nervosismo, a ...

Roma - Monchi conferma il faccia a faccia coi tifosi all’aeroporto : i dettagli : Alcuni tifosi della Roma nella serata di ieri hanno avuto un acceso confronto con il ds del club Monchi, il quale oggi ha chiarito l’accaduto “Ho letto che le mie parole sono state riportate in modo inesatto. È vero che c’è stato un momento di nervosismo, a causa della grande delusione che proviamo tutti. Me ne scuso con tutti i tifosi e in particolare con quelli presenti all’aereoporto in quel momento. Forza Roma!” Il ds ...

